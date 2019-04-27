«مارگاک» به نوفل لوشاتو رسید/ بحران روابط زن و مرد

به گزارش خبرنگار مهر، داود زاهدی کارشناس ارشد ادبیات نمایشی دانشگاه هنر و دانش آموخته آکادمی هنرهای نمایشی سمندریان در سومین تجربه کارگردانی خود پس از نمایشهای «غروب روزهای آخر پاییز» و «پلی از جنس شیشه»، نمایشنامه «مارگاک» از نوشتههای نویسنده شهیر جهان نمایش، آگوست استریندبرگ را به صحنه میبرد.
اجرای این اثر نمایشی از نهم اردیبهشت ساعت ۱۹:۴۵ در عمارت نوفل لوشاتو آغاز و تا پایان اردیبهشت ماه ادامه خواهد داشت.
در میان آثار استریندبرگ که او را پدر تئاتر مدرن مینامند، نمایشنامه «مارگاک» (طلبکارها) از نخستین نمایشنامههای ناتورالیستی او به شمار میرود. این نمایشنامه یک درام تک پردهای است که از ساختار سه پردهای نمایشنامههای کلاسیک فاصله گرفته و در یک پرده و با پلاتی منسجم و رو به جلو به بحران روابط یک زن و مرد میپردازد.
امین رقیب دوست، محمدرضا هلال زاده و شقایق صحرایی بازیگران این اثر نمایشی هستند.
عوامل این نمایش عبارتند از نویسنده: اگوست استریندبرگ، مترجم: جواد عاطفه، کارگردان: داود زاهدی، دستیار کارگردان و برنامه ریز: مهرناز آژند، تهیه کننده: داود زاهدی، طراح گریم: آزاده مالمیر، طراح صحنه: داود زاهدی، ساخت دکور: دانیال محسنی، اجرای نور و موسیقی: محمد ابرونتن، صدای کودک: آوینا زاهدی، طراح پوستر و بروشور: بهزاد نوحسینی، عکاس و ساخت تیزر: محمد جلالی، تبلیغات مجازی: ریما تئاتر.
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