«اثر پرتوهای گاما» در ایستگاه پایانی/ آخرین تیزر رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین تجربه مهتاب نصیرپور در عرصه کارگردانی داستان یک مادر و ۲ دختر دبیرستانی است که در محله برانکس و در دهه ۵۰ میلادی زندگی می‌کنند. اجرای این نمایش از نیمه فروردین ماه در تماشاخانه «سپند» آغاز شده و تا جمعه این هفته ۶ اردیبهشت ماه ادامه دارد.

خسرو احمدی، علی تاجمیر، مبینا طبایی، آریانا مجد، نیکتا مستوفی، مهتاب نصیرپور و شهین مهین فر بازیگران این اثر نمایشی هستند که در آستانه پایان اجرا آخرین تیزر آن منتشر شده است.

عوامل این نمایش عبارتند از نویسنده: پل زیندل، مترجم: شهرام زرگر، کارگردان: مهتاب نصیرپور، مدیر هنری: محسن شاه ابراهیمی، طراح صحنه: محمود صادقی، طراح لباس: پرهوده جمالها، طراح چهره پردازی: سپیده نقدی، طراح اعلان و دیوارکوب: آیدین قشلاقی، طراح نور: امیر ترحمی، نقاشی: نازلی ملکی، ساخت عروسک: سهیلا فلاح پور، عکس و ساخت تیزر: احسان جابری، آسمان روشن، موسیقی انتخاب از آثار رامین جوادی، موسیقی نماهنگ: علیرضا افکاری، ترانه سرا: حسن علی شیری، دستیار کارگردان و برنامه ریز: پدیده جمالها، گروه کارگردانی: علیرضا فولادشکن، شهاب ملک‌پور، مدیر صحنه: محمود زهره‌وند، روابط عمومی: محدثه واعظی‌پور.