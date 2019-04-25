تبیین گام دوم انقلاب در برنامه های ماه رمضان تبلیغات اسلامی کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی تبلیغات اسلامی فارس، محمد روح الامینی با اشاره به رویکرد جدید سازمان تبلیغات اسلامی کشور تاکید کرد: رویکرد جدید سازمان استفاده از ظرفیت جوانان است، باید از ظرفیت طلبگی و انقلابیون شهر خود برای جهادی عمل کردن استفاده کنید.

وی تصریح کرد: طی هماهنگی‌های انجام شده سازمان تبلیغات اسلامی در ایام ماه مبارک رمضان برای تبیین گام دوم انقلاب برنامه‌های ویژه ای خواهد داشت.

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی سازمان تبلیغات اسلامی ضمن محکوم کردن حرکت احمقانه رئیس‌جمهور آمریکا در تروریست خواندن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: از یک انسان سبک مغز فاسد توقعی بیش از این نمی‌رود، این شما هستید که باید ضمن معرفی عملکرد مثبت سپاه در چهل‌ساله انقلاب به مردم، راه مقاومت و ایستادگی را به آنان یادآور شوید.

روح الامینی در ادامه سخنان خود با اشاره به فعالیت‌های گسترده روحانیون در جریان سیل اخیر کشور نیز گفت: در جریان سیل گروه‌های طلبه حضور فعال داشتند و این بسیار مورد قبول و توجه رهبر معظم انقلاب واقع شد تا جایی که در دیدار حجت‌الاسلام‌والمسلمین قمی رئیس سازمان با حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، ایشان ضمن تقدیر از این عمل خداپسندانه خواستار حضور همه جانبه روحانیون در این عرصه شدند.

وی تصریح کرد: سازمان تبلیغات اسلامی در جریان سیل، یک پله بالاتر از دیگران خدمت کرد بدین معنی که علاوه بر حضور حجت الاسلام والمسلمین قمی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی در یک فروردین ۹۸ در مناطق سیل‌زده شمال کشور و حضور مدیرکل تبلیغات فارس حجت‌الاسلام مهرابی در سیل شیراز و دیگر مدیران کل تبلیغات اسلامی در استان‌های مختلف، در اعزام روحانیون به مناطق و همکاری آنان با مردم نیز، سازمان تبلیغات اسلامی پیش‌قدم بوده است.

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی سازمان تبلیغات اسلامی تأکید کرد: این سیل برای طلبه‌ها فرصتی است تا فاصله‌ای که بین دولت و ملت افتاده است را کم و کمتر کنند باید توجه داشت که روحانیون لباس سربازی امام زمان (عج) را بر تن دارند بنابراین باید از ظرفیت طلبگی خود برای خنثی کردن دسیسه‌های دشمن استفاده کنند.