مراسم معارفه رئیس دادگستری میامی برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تودیع و معارفه رؤسای پیشین و جدید دادگستری میامی ظهر پنج شنبه در حالی با حضور فرماندار میامی، امام جمعه کالپوش، رئیس شورای حل اختلاف استان سمنان و سایر مسئولان استانی و شهرستانی به میزبانی سالن جلسات این اداره برگزار شد که طی حکمی از سوی رئیس کل دادگستری استان سمنان، حجت‌الاسلام رضی پارسامنش به عنوان رئیس جدید دادگستری میامی منصوب شد.

در این مراسم همچنین از خدمات عباسعلی اکبری که سال‌ها به عنوان رئیس دادگستری میامی فعالیت داشت، تقدیر شد.

میامی شرایط خوبی از لحاظ امنیتی دارد

رئیس دادگستری شاهرود در این مراسم ضمن بیان اینکه حوزه قضائی میامی در سال‌های گذشته شرایط نسبتاً خوبی را پشت سر گذاشته است، گفت: این شهرستان به واسطه بافت منحصر به فرد خود، دارای جرایم خاصی نیز بود که از جمله آن‌ها می‌توان به سرقت دام، جرایم خشن و … نام برد که این امر نیاز به برخوردی قاطع داشت خوشبختانه طی سال‌های اخیر شاهد کاهش محسوس جرایم در این شهرستان بودیم که این امر جز در سایه تلاش همکاران دستگاه قضائی میسر نمی‌شد.

علی اکبریان با بیان اینکه در سال‌های اخیر جوّ خوبی در میامی حاکم شده است، تاکید کرد: در این شهرستان به خصوص در حوزه جرایم خشن هم اکنون شرایط بسیار خوبی را شاهد است به نحوی که از لحاظ امنیتی میامی در سطح استان سمنان دارای شاخص‌های خوبی محسوب می‌شود.

وی با قدردانی از مسئولان پاسگاه‌های انتظامی، دستگاه قضا، شورای تأمین و … در برقراری امنیت خوب در سطح میامی، افزود: خوشبختانه در حوزه قضائی میامی شاهد کمترین شکایات مردمی بوده ایم و عموم مردم از عملکرد دستگاه قضا و برخورد با کسانی که می‌خواستند امنیت عمومی و اخلاقی جامعه را بر هم بزنند رضایت دارند.

دادگاه کالپوش ایجاد می‌شود

رئیس سابق دادگستری میامی نیز در این مراسم با بیان اینکه در این اداره طی سال‌های گذشته مسائل و مشکلات فراوانی وجود داشت که یکی از مهمترین آنها دادگاه کالپوش نام داشت، گفت: جمعیت قابل توجهی از مردم شهرستان میامی در بخش کالپوش مستقر هستند و فاصله ۱۲۰ کیلومتری این روستاهای ۲۰ هزار نفری تا مرکز شهرستان در کنار فقدان شعبه دادگاه سبب بروز مشکلاتی برای مردم بود که خوشبختانه با پیگیری‌های صورت گرفته شاهد تصویب استقرار دادگاه بخش در سال ۹۵ بودیم.

عباسعلی اکبری ضمن بیان اینکه با رایزنی‌های صورت گرفته در سال ۹۵ و در پی مصوبه استقرار دادگاه در بخش کالپوش، یک هکتار زمین نیز به این امر اختصاص پیدا کرد، بیان کرد: دادگاه کالپوش در سال گذشته توانست مصوبه جذب پنج کارمند را نیز اخذ کند و تنها مشکل این دادگاه قاضی است که امیدواریم بتوانیم یک قاضی نیز برای این دادگاه دعوت کنیم چرا که قریب به یک سوم پرونده‌های قضائی کل شهرستان میامی به این بخش اختصاص دارد و اگر دادگاهی در این بخش ایجاد شود، قطعاً رسیدگی بیشتری به پرونده را شاهد خواهیم بود.

وی افزود: فقدان دادگاه، دوری راه، نداشتن امکانات مالی و رفت و آمد و … سبب شده بود تا مردم کالپوش بعضاً از حق خودشان بگذرند و پیگیر مسائل قانونی احقاق حق خود نشوند که ایجاد این دادگاه از این پس می‌تواند مشکلات مردم این بخش را نیز رفع کند لذا امیدواریم با جذب قاضی هرچه سریع‌تر شاهد افتتاح و بهره برداری از این دادگاه باشیم.