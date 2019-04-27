مدال برنز شطرنج ایران در مسابقات قهرمانی دانش آموزان جهان

به گزارش خبرگزاری مهر، در پایان رقابت‌های قهرمانی ۲۰۱۹ شطرنج دانش آموزان جهان که به میزبانی ترکیه برگزار شد، تیم ملی ایران موفق به کسب یک مدال برنز شد.

مدال برنز ایران در این رقابت‌ها توسط صبا جلالی در بخش دختران زیر ۱۵ سال کسب شد. با این مدال برنز جلالی موفق به کسب عنوان کاندیدای استادی فدراسیون جهانی شطرنج شد.

اسامی نمایندگان شطرنج ایران و عنوان کسب شده توسط آنها در این رقابت‌ها به شرح زیر بود:

پسران زیر ۹ سال: امیرحسام جلالوند (عنوان پنجم)، کیان کشانی (عنوان دوازدهم) و امیرسام سجده (عنوان سیزدهم)

دختران زیر ۱۱ سال: سارا داوری (عنوان پنجم)

دختران زیر ۱۳ سال: آرتمیس محجوب (عنوان بیستم)

دختران زیر ۱۵ سال: صبا جلالی (عنوان سوم)