آیت الله یزدی مجددا به عنوان رئیس جامعه مدرسین حوزه انتخاب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام علی ابراهیمی، رئیس دفتر جامعه مدرسین حوزه علمیه قم از برگزاری انتخابات هیأت رئیسه جامعه مدرسین حوزه علمیه قم خبر داد.

وی با اشاره به اساسنامه جامعه مدرسین و اتمام دوره مدیریت هیأت رئیسه جامعه اظهار داشت: به استناد بند (الف) ماده ۱۵ اساسنامه جامعه مدرسین، موضوع انتخابات هیأت رئیسه جامعه در دستور کار جلسات تاریخ‌های ۳۰ فروردین و ۶ اردیبهشت‌ماه امسال شورای عالی جامعه مدرسین قرار گرفت که پس از برگزاری جلسه رأی‌گیری، آیت الله محمد یزدی به عنوان رئیس شورای عالی جامعه، آیات آقایان: سید هاشم حسینی بوشهری و سید احمد خاتمی به عنوان نواب اول و دوم، آیت الله محسن اراکی و حجت الاسلام والمسلمین محمود عبداللهی به عنوان منشی و آیت الله ابوالقاسم وافی به عنوان امین مالی با کسب اکثریت آرای اعضای شورای عالی جامعه، به عنوان اعضای هیأت رئیسه دوره جدید جامعه مدرسین حوزه علمیه قم برای مدت دو سال انتخاب شدند.