آسیب های سیل و اقدامات جبرانی دولت به روایت وزیر راه و شهرسازی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، محمد اسلامی در برنامه نگاه یک شبکه یک سیما با بیان اینکه جاده بیش از پنج هزار روستا در ۲۴ استانی که با سیل روبرو شد آسیب دید افزود: اکنون جاده ۳۰ روستا قطع است و راه‌های جایگزین برای آنها ایجاد شده است.



وی گفت: بیشتر این روستاها در منطقه پلدختر و دره شهر قرار دارد.



وزیر راه و شهرسازی افزود: در این مناطق پل‌هایی وجود داشتند که ۱۲ متر از کف رودخانه بالاتر بودند اما سیل از ارتفاع این پل‌ها بیشتر بود و از روی عرشه آنها عبور می‌کرد.



اسلامی گفت: اکنون ۱۰ پل در چند استان کشور در حال ساخت و تجهیزات و قطعات آن داخلی است.



وی افزود: در سیل اخیر ۱۲ کیلومتر از جاده مهم خرم آباد به پلدختر را سیل برد و در مسیر یاسوج به شیراز رانش زمین و ریزش سنگ اتفاق افتاد.



وزیر راه و شهرسازی گفت: برای مقابله با آسیب‌های سیل در استان لرستان هفت استان معین با همه تجهیزات خود وارد عرصه شدند و ۱۲ هزار راهدار و ۹ هزار انواع ماشین آلات به ترمیم و بازگشایی جاده‌ها مشغول بودند.



اسلامی افزود: مرکز تحقیقات راه و شهرسازی، مسئول ارزیابی و بررسی خسارت‌های راه‌های مناطق سیل زده شده است که صبح امروز نخستین گزارش خود را ارائه می‌دهد.



وی دلیل تخریب برخی جاده‌ها و پل‌ها را در مناطق سیل زده غیر قابل پیش بینی بودن میزان سیلاب خواند و گفت: برای ساخت جاده‌ها و پل‌ها میزان دبی آب رودخانه‌ها در نظر گرفته می‌شود اما در سیل اخیر میزان دبی برخی رودخانه‌ها سه برابر حداکثر دبی آنها در گذشته بود.



وزیر راه و شهرسازی افزود: رودخانه‌ها باید لایروبی، ایمن سازی و برای آنها دیواره‌های حفاظتی احداث شود.



اسلامی گفت: پولی که معدن کاران از استخراج مصالح رودخانه‌ای به دولت پرداخت می‌کنند باید برای ایمن سازی رودخانه‌ها هزینه شود.



وی با بیان اینکه پل‌های بزرگ کشور شمع کوبی و فنداسیون آنها ۳۵ متر ریشه دارد افزود: دلیل تخریب برخی پل‌ها میزان غیر قابل پیش بینی سیل و آب شستگی های اطراف پل‌ها بود که همه اینها باید در ساخت و سازهای بعدی در نظر گرفته شود.



وزیر راه و شهرسازی گفت: به جز بخش مهمی از خوزستان ۱۵۱ هزار واحد مسکونی، شهری و روستایی که بیشتر آنها شهری است در سیل اخیر آسیب دیدند.



اسلامی افزود: از این تعداد حدود ۵۱ هزار واحد تعمیری و ۹۱ هزار واحد احداثی است.



وی با بیان اینکه ساخت مسکن در مناطق سیل زده بر عهده بنیاد مسکن قرار داده شده است گفت: برای واحدهای تعمیری و تجاری شهر و روستا ۱۵ میلیون تومان تسهیلات و پنج میلیون تومان بلاعوض و برای لوازم معیشتی پنج میلیون تومان بلاعوض و ۱۵ میلیون تومان تسهیلات بانکی در نظر گرفته شده که در برخی مناطق در حال پرداخت است.



وزیر راه و شهرسازی افزود: کمک و خودیاری مردم، پرداخت‌های بیمه، کمک ستاد اجرایی فرمان امام (ره)، بنیاد برکت و بنیاد مستضعفان مکمل تسهیلات دولت برای بازسازی واحدهای مسکونی سیل زدگان است.



اسلامی گفت: برای جا به جایی واحدهای مسکونی در پلدختر هشت قطعه زمین و در معمولان نیز زمین در نظر گرفته شده است.



وی افزود: البته در پلدختر کمی ناهماهنگی وجود دارد که با مدیریت استانی رفع می‌شود.



وزیر راه و شهرسازی گفت: برای برخی روستاهای لرستان زمین در ارتفاعات بالاتر از حریم رودخانه درنظر گرفته شده است.



اسلامی افزود: ساخت و سازهای غیر مجاز در حریم رودخانه‌ها اگر بر اساس مجوز باشد صادر کننده مجوز نیز محکوم است.



وی با بیان اینکه ساخت و سازها باید بر اساس طرح جامع هر منطقه باشد گفت: به رئیس قوه قضائیه و وزارت کشور نامه نوشته‌ایم که اجازه ندهند کمیسیون ماده ۱۰۰ تخلف‌های مشخص در حریم رودخانه‌ها را به جریمه نقدی تبدیل کند.



وزیر راه و شهرسازی افزود: نباید اجازه دهیم هیچکس به حریم رودخانه‌ها وارد شود و دولت در ابلاغیه جدید بر این موضوع تاکید کرده است.



اسلامی بیان اینکه تلاش می‌کنیم تا امسال بازسازی مناطق سیل زده تمام شود گفت: با توجه به اینکه بیشتر خانه‌های تخریب شده و آسیب دیده در این مناطق یک طبقه بوده است امیدواریم طرح بازسازی گسترده و زمان بر نشود.



وی افزود: برای ساخت خانه‌ها در مناطق شهری ۱۲ میلیون تومان کمک بلاعوض و در مناطق روستایی ۱۰ میلیون تومان کمک بلاعوض پرداخت می‌کنیم.



وزیر راه و شهرسازی گفت: برای ساخت خانه‌های شهری نیز ۵۰ میلیون تومان و برای خانه‌های روستایی ۴۰ میلیون تومان تسهیلات بانکی پرداخت می‌شود که به ۹ هزار میلیارد تومان بودجه نیاز دارد.



اسلامی افزود: در زلزله سرپل ذهاب همه روستاها بازسازی و خانه‌ها مهندسی ساز شده است.



وی گفت: در این شهر نیز ۸۵ درصد پیشرفت داشته‌ایم و بازسازی خسارات زلزله بر اساس زمان بندی انجام شده است اما در سرپل ذهاب هر کس یک خانه یک طبقه داشته اکنون سه طبقه می‌سازد و این امکان برای افراد ایجاد شده و تسهیلات ساخت خانه‌های سه طبقه نیز در اختیار آنها قرار گرفته است.



وزیر راه و شهرسازی افزود: البته استثنائاتی در شهر سرپل ذهاب مانند اختلاف میان ورثه برای ساخت خانه وجود دارد که کار را بلاتکلیف گذاشته است.



اسلامی گفت: در مناطق سیل زده هیئت کارشناسی میزان آسیب به خانه‌ها و اینکه نیاز به تخریب دارند یا بازسازی تشخیص می‌دهد.



وی افزود: شرایط کشور در بازسازی با گذشته متفاوت و وزیر کشور به عنوان فرمانده قرارگاه سازندگی مناطق سیل زده مشخص شده است.



وزیر راه و شهرسازی گفت: کمیته برآورد خسارت‌ها کار خود را دقیق انجام می‌دهد و بر اساس ارزیابی این کمیته تصمیم گیری می‌شود.



اسلامی افزود: در سیل اخیر سازمان هواشناسی وظیفه خود را بسیار خوب انجام داد زیرا دوره پیش بینی سیل در دنیا در بهترین حالت ۱۰ روز است.



وی گفت: البته باید تجهیزات و توان پردازش سازمان هواشناسی نوسازی و تقویت شود.



وزیر راه و شهرسازی افزود: سیل اخیر نشان داد سازمان هواشناسی سازمانی حاشیه‌ای نیست و هر چه توانمند تر باشد قدرت تصمیم گیری بیشتری خواهد داشت.



اسلامی درباره گرانی قیمت مسکن نیز گفت: اقتصاد کشور متأثر از عملیات روانی است و جریان‌ها بی جهت از آن تبعیت می‌کنند.



وی افزود: در بخش مسکن اگر جریان تولید شکل بگیرد و پایدار باشد عرضه و تقاضا به سمت تعادل پیش می‌رود.



وزیر راه و شهرسازی گفت: طرح ساخت ۴۰۰ هزار مسکن شهری برای سال ۹۸ و ۹۹ پیش بینی شده است که از این تعداد ۲۰۰ هزار مسکن در شهرهای جدید ساخته می‌شود.



اسلامی افزود: ۱۶ هزار مسکن برای شهر پردیس اختصاص یافته که ساخت هفت هزار و ۱۶ مسکن آن آغاز شده است.



وی گفت: امروز پنج هزار و ۲۱۷ مسکن و ۶ مدرسه و یک مرکز بهداشت در شهر پردیس افتتاح و سه روز پیش پنج هزار مسکن در شهر پرند تحویل داده شد.



وزیر راه و شهرسازی افزود: وام پرداخت شده برای مسکن شهری از ۶۰ میلیون به ۱۰۰ میلیون افزایش یافته و برای زوج‌ها در تهران ۲۰۰ میلیون تومان است.



اسلامی با بیان اینکه از ۴۰۰ هزار واحد طرح مسکن شهری ۱۰۰ هزار واحد مربوط به طرح بازآفرینی شهری است گفت: وظیفه ما اعتماد سازی برای مردم است که سازندگان مسکن

وارد این عرصه شوند و متقاضیان نیز مسکن‌ها را خریداری کنند.



وی افزود: ۱۰ هزار واحد مسکن مهر در استان خوزستان بدون متقاضی است.



اسلامی درباره اخذ مالیات از خانه‌های خالی نیز گفت: این موضوع بر اساس قانون بر عهده سازمان امور مالیاتی و وظیفه وزارت راه و شهرسازی تهیه طرح اطلاعات جامع املاک و مسکن است که کارگروه آن در این وزارتخانه در حال تشکیل است.



وزیر راه و شهرسازی افزود: ملاحظاتی که در طرح اخذ مالیات از خانه‌های خالی وجود دارد ما را در شرایط کنونی قرار داده است.



وی گفت: البته مالیات بر خانه‌های خالی کمکی به خانه دار شدن افراد نمی‌کند.



اسلامی افزود: تلاش می‌کنیم خانواده‌ها به ویژه خانه اولی‌ها با واگذاری زمین و ارائه تسهیلات خانه دار شوند.



وزیر راه و شهرسازی گفت: کسانی که برای اجاره دادن خانه خود ضوابط قانونی را رعایت کنند مشوق‌های مالیاتی دریافت می‌کنند و دولت این موضوع را در اسفند سال گذشته تصویب کرده است.



وی با تأیید برخی اخبار مبنی بر سوخت ندادن به هواپیماهای کشورمان در برخی کشورها افزود: نظام سلطه همه تلاش خود را برای مهار انقلاب اسلامی انجام می‌دهد و تمام تلاش خود را به کار گرفته است اما راه خود را می‌دانیم و آن را طی کرده‌ایم و خواهیم پیمود.