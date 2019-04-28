به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی گروه تئاتر سه گانه، «کرونوس» به نویسندگی و کارگردانی علی صفری و تهیه کنندگی سعید صفرپور و سید سالار موسوی روایت گمگشتی در زمان و چالش‌های زندگی و بقا در سال ۳۰ هزار میلادی است.

«آشویتس زنان» آخرین تجربه علی صفری در مقام نویسنده و کارگردان علاوه بر اجرای عموم در سی و ششمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر نیز به صحنه رفت. «هجوم»، «مربع»، «آخرین نبرد» از دیگر آثار وی است که تاکنون روی صحنه رفته‌اند.

نمایش «کرونوس» از اواسط خرداد ماه در عمارت نوفل‌لوشاتو اجرا می شود و در حال حاضر مراحل تمرین خود را سپری می کند.