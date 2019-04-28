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۸ اردیبهشت ۱۳۹۸، ۱۶:۴۱

دولت وفاق ملی لیبی:

سکوت شورای‌امنیت باعث تداوم حملات حفتر به طرابلس شده است

سکوت شورای‌امنیت باعث تداوم حملات حفتر به طرابلس شده است

دولت وفاق ملی لیبی اعلام کرد: سکوت شورای‌امنیت باعث تداوم حملات حفتر به طرابلس شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، دولت وفاق ملی لیبی با صدور بیانیه ای اعلام کرد: سکوت و کوتاهی شورای امنیت سازمان ملل در قبال حملات هوایی نظامیان وابسته به ژنرال خلیفه حفتر موجب شده است تا او حملات خود به طرابلس را ادامه دهد.

در این بیانیه همچنین آمده است: ژنرال خلیفه حفتر با استفاده از جنگنده‌های کشورهای خارجی غیرنظامیان را بمباران می‌کند و مأموریت سازمان ملل در لیبی و شورای امنیت با سکوت خود، مسئول اقدامات حفتر هستند.

بیانیه مذکور در ادامه می‌افزاید: حملات روز گذشته حفتر مصداق جنایت جنگی است که از آغاز حملات به طرابلس به آن دست زده است.

گفتنی است ژنرال بازنشسته خلیفه حفتر، فرمانده نظامیان مستقر در شرق لیبی در ۴ آوریل جاری از آغاز عملیات برای تصرف شهر طرابلس پایتخت این کشور خبر داد.

کد مطلب 4602737

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