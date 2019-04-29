به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم شعرا دوشنبه شب در نشست اعضای ادوار گذشته شورای شیراز افزود: روز شورا بزرگداشت مردم سالاری دینی است زیرا نظام جمهوری اسلامی بر ۲ اصل جمهوریت و اسلامیت تشکیل شده است.

وی ادامه داد: تمام تصمیم گیری های کشور بر عهده و با رأی مردم است اما متأسفانه شاهد این هستیم که کشور همچنان از دشمنی آمریکا در حال آسیب دیدن است و هر روز به دنبال بهانه برای جداسازی مردم از نظام است.

عضو سابق شورای شهر شیراز تاکید کرد: باید وحدت خودمان را حفظ کنیم و اجازه ندهیم دشمنی آمریکا چراغ سبز بگیرد و دیگری نیز رضایت مردم است که باید با همدلی و اتحاد این مهم ایجاد شود.

شعرا یادآور شد: شورای شهر می‌تواند در تأمین رضایت مردم نقش مهم داشته باشد و در قوانین باید به رضایت مردم توجه شود.