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۹ اردیبهشت ۱۳۹۸، ۲۱:۲۰

عضو سابق شورای شهر شیراز:

روز شورا بزرگداشت مردم سالاری دینی است

روز شورا بزرگداشت مردم سالاری دینی است

شیراز _ عضو سابق شورای شهر شیراز گفت: روز شورا بزرگداشت مردم سالاری دینی است و با اتحاد و همدلی نباید اجازه داد دشمنان به تفرقه افکنی خود برسند.

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم شعرا دوشنبه شب در نشست اعضای ادوار گذشته شورای شیراز افزود: روز شورا بزرگداشت مردم سالاری دینی است زیرا نظام جمهوری اسلامی بر ۲ اصل جمهوریت و اسلامیت تشکیل شده است.

وی ادامه داد: تمام تصمیم گیری های کشور بر عهده و با رأی مردم است اما متأسفانه شاهد این هستیم که کشور همچنان از دشمنی آمریکا در حال آسیب دیدن است و هر روز به دنبال بهانه برای جداسازی مردم از نظام است.

عضو سابق شورای شهر شیراز تاکید کرد: باید وحدت خودمان را حفظ کنیم و اجازه ندهیم دشمنی آمریکا چراغ سبز بگیرد و دیگری نیز رضایت مردم است که باید با همدلی و اتحاد این مهم ایجاد شود.

شعرا یادآور شد: شورای شهر می‌تواند در تأمین رضایت مردم نقش مهم داشته باشد و در قوانین باید به رضایت مردم توجه شود.

کد مطلب 4603887

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