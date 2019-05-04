دوشنبه آخرین مهلت ثبت نام در آزمون کاردانی به کارشناسی ۹۸

حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: دفترچه راهنمای آزمون از روز سه شنبه ۱۰ اردیبهشت ماه بر روی سایت سازمان سنجش منتشر شده است و کلیه داوطلبان متقاضی که واجد شرایط در این آزمون هستند می‌توانند با مطالعه دفترچه راهنمای آزمون و انتخاب رشته که همزمان با ثبت نام بر روی سایت سنجش قرار می‌گیرد، در این آزمون ثبت نام کنند.

وی گفت: متقاضیان شرکت در آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال ۱۳۹۸ تا روز دوشنبه ۱۶ اردیبهشت فرصت دارند با مراجعه به سایت سازمان سنجش در این آزمون ثبت نام کنند. تا ساعت ۸ صبح امروز شنبه ۱۴ اردیبهشت تعداد ۱۷ هزار و ۱۳۹ نفر نسبت به ثبت نام و انتخاب رشته در این آزمون اقدام کرده اند.

مشاور عالی سازمان سنجش یادآور شد: پذیرش دانشجو در ۶۶ کد رشته‌های امتحانی کاردانی به کارشناسی صورت می‌گیرد که پذیرش در ۵۰ کد رشته بدون آزمون و بر اساس سوابق تحصیلی (معدل کل مقطع کاردانی) و پذیرش در ۱۶ کد رشته بر اساس آزمون صورت می‌گیرد. ظرفیت نهایی پذیرش در آزمون کاردانی به کارشناسی سال ۹۸ تعداد ۲۶۴ هزار و ۵۸۴ نفر است.

توکلی گفت: با توجه به اینکه پرداخت هزینه ثبت‌نام منحصراً به‌صورت اینترنتی انجام می‌گیرد، داوطلبان لازم است به وسیله کارت‌های بانکی عضو شبکه شتاب که پرداخت الکترونیکی آنها فعال است، با مراجعه به پایگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش و پرداخت مبلغ ۳۴۰ هزار ریال (۳۴ هزار تومان) به عنوان وجه ثبت‌نام شرکت در آزمون، نسبت به ثبت‌نام و انتخاب رشته اقدام کنند.

وی خاطرنشان کرد: چنانچه داوطلبی علاقه مند به شرکت در گزینش رشته‌های تحصیلی مؤسسات آموزش عالی غیر دولتی– غیرانتفاعی است، لازم است که علاوه بر پرداخت مبلغ ثبت نام، نسبت به پرداخت مبلغ ۶۹ هزار ریال (۶ هزار و ۹۰۰ تومان) دیگر نیز برای دوره‌های مذکور اقدام کند.

مشاور عالی سازمان سنجش گفت: با توجه به اینکه مقرر شده است در مراحل مختلف فرآیند این آزمون، خدماتی از طریق پیام کوتاه به داوطلبان ارائه شود، داوطلبانی که تمایل به استفاده از خدمات پیام کوتاه دارند، با انتخاب گزینه مربوط و پرداخت مبلغ ۶ هزار ریال (۶۰۰ تومان) به عنوان هزینه استفاده از خدمات پیام کوتاه، می‌توانند از این خدمات استفاده کنند.

وی یادآور شد: آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال ۱۳۹۸ (برای آن دسته از رشته‌های امتحانی که پذیرش آنها با آزمون است) در روز جمعه ۱۱ مرداد ۹۷ برگزار خواهد شد.

توکلی گفت: داوطلبان لازم است از روز سه‌شنبه ۸ مرداد تا روز پنجشنبه ۱۰ مرداد با مراجعه به پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش نسبت به تهیه پرینت کارت شرکت در آزمون و راهنمای شرکت در آزمون اقدام کنند.