به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، نوران نیاز علی یف معاون اول وزیر خارجه قرقیزستان در دیدار با محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی کشورمان، با ابراز خرسندی از این دیدار گفت: همکاری و تعامل با جمهوری اسلامی ایران از سیاست‌های خارجی قرقیزستان است.

نیاز علی یف تاکید کرد: در روابط دو جانبه قرقیزستان با ایران هیچ مشکل و مساله حل نشده‌ای وجود ندارد.

معاون اول وزیر خارجه قرقیزستان با یادآوری این مطلب که حسن روحانی رئیس‌جمهوری ایران بعد از انتخابات دور دوم ریاست جمهوری اولین سفر خارجی خود را به قرقیزستان داشت، این اقدام را گواهی بر روابط نزدیک دو کشور عنوان کرد و افزود: ایران کشوری با سابقه فرهنگی و تاریخی غنی است و وظیفه ما توسعه روابط تجاری و اقتصادی دو کشور است.

وی تصریح کرد: ایران از نظر جغرافیایی در منطقه موقعیت ویژه‌ای دارد و تجارت ما با ایران و سایر کشورها از طریق ترانزیت در خاک ایران انجام می‌شود. به همین دلیل خواهان گسترش روابط و تحکیم تعاملات با جمهوری اسلامی ایران هستیم.

وی پیشنهاد جمهوری اسلامی ایران برای استفاده از بندرعباس را مغتنم دانست و گفت: علاوه بر بندر عباس، بندر چابهار نیز از جمله بنادری است که دسترسی را به آب‌های آزاد فراهم می‌کند که امیدواریم بتوانیم در این زمینه به توافق برسیم.

معاون اول وزیر خارجه قرقیزستان، با اعلام اینکه دسترسی به آب‌های آزاد برای قرقیزستان از طریق ایران با کمترین هزینه میسر است، از آمادگی کشورش برای برگزاری دور دوم کمیسیون مشترک خبر داد.

نیاز علی‌یف ایجاد شرکت‌های مشترک اقتصادی و تجاری دو کشور ایران و قرقیزستان را در سطوح متوسط و خرد در شرایط فعلی کارآمد عنوان کرد و افزود: ایران در زمینه کشاورزی و فرآوری محصولات کشاورزی فرصت خوبی برای همکاری با قرقیزستان به شمار می‌رود. همچنین قرقیزستان نیز امکانات مناسبی برای همکاری در بخش‌های انرژی، معدن، گردشگری و حمل و نقل با ایران دارد.

وی همچنین در پاسخ به پیشنهاد ایران برای گسترش روابط تجاری، از موافقت کشور خود با این پیشنهاد خبر داد و گفت: از طرف ایرانی دعوت می‌کنیم تا در تمامی نمایشگاه‌های بزرگ اقتصاد و تجاری که در کشور قرقیزستان برگزار می‌شود، حضور جدی و فعال داشته باشد.

معاون اول وزیر خارجه قرقیزستان همچنین اعلام کرد: اتاق‌های بازرگانی دو کشور باید فعالیت بیشتری داشته باشند.

نیاز علی یف در بخشی از صحبت‌های خود از وزیر راه و شهرسازی کشورمان درخواست کرد تا شرایط افزایش روادید رانندگان ماشین‌های سنگین قرقیزستان که از مسیر ایران عبور می‌کنند، از شش ماه به ۳۰ روز با رایزنی این مقام ایرانی و وزارت خارجه ایران فراهم شود.

وی در پایان گفت: جمهوری اسلامی ایران با سابقه طولانی خوب از تمامی مشکلاتی که بر سر راهش ایجاد شده است، عبور می‌کند.

تشکیل کمیسیون مشترک ایران و قرقیزستان

محمد اسلامی نیز در این دیدار با اعلام این مطلب که ایران و قرقیزستان فعالیت‌های متنوعی در زمینه تجاری و اقتصادی با یکدیگر داشته‌اند که باید گسترش یابد، بر تشکیل کمیسیون مشترک دو کشور تاکید کرد و گفت: ایران و قرقیزستان مسائل گوناگونی را در تفاهم نامه‌های گوناگون با یکدیگر توافق کرده‌اند که برخی از آن‌ها به امضای سند رسیده است که در کمیسیون مشترک دو کشور که به زودی تشکیل می‌شود به بحث و تبادل نظر گذاشته خواهد شد.

امضای ۲۰ سند همکاری بین ایران و قرقیزستان

وزیر راه و شهرسازی با یادآوری اینکه ایران و قرقیزستان تاکنون ۲۰ سند امضا کرده‌اند، افزود: زمینه‌های فراوانی برای همکاری دو کشور وجود دارد و شرایط فعلی جمهوری اسلامی ایران فرصتی مناسب برای گسترش همکاری‌های دو کشور است.

اسلامی تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد تا در زمینه بنادر با قرقیزستان فعالیت داشته باشد.

عضو کابینه دولت دوازدهم در ادامه با اعلام اینکه به زودی از سوی ایران تاریخی برای تشکیل کمیسیون مشترک دو کشور ایران و قرقیزستان اعلام می‌شود، گفت: قبل از برگزاری کمیسیون مشترک، تجار و بازرگانان دو کشور با هم مذاکراتی داشته باشند تا سرفصل‌های همکاری دو طرف در مذاکرات مشخص شود. انتظار می‌رود تا در زمان تشکیل کمیسیون مشترک دو کشور، با مذاکراتی که تجار دو کشور داشته‌اند شاهد امضای قراردادهایی در زمینه‌های مختلف باشیم.



بخش خصوصی عامل تحرک بخشیدن به فعالیت‌های تجاری و اقتصادی

وزیر راه و شهرسازی کشورمان با تاکید بر این مطلب که عامل تحرک فعالیت‌ها در جمهوری اسلامی ایران، بخش خصوصی است، اعلام کرد: قبلاً توافقاتی بین دو کشور انجام شده است که بخشی از آن‌ها عملیاتی نشدند. به همین دلیل نیاز است تا هیأت‌های دو کشور قبل از تشکیل کمیسیون مشترک سرفصل‌های همکاری را که می‌تواند به عقد قرارداد منجر شود، در دیدارهای مختلف نهایی کنند.



توانمندی ایران در زمینه‌های راهسازی و تولید انبوه مسکن

وی افزود: شرکت‌های قدرتمندی در ایران وجود دارد که تجارب فراوانی دارند. در حال حاضر شرکت‌های عمرانی که می‌توانند زیرساخت‌هایی همچون راه، راه آهن و… بسازند یا شرکت‌هایی که تولید انبوه مسکن داشته باشند و یا شرکت‌هایی که در زمینه فعالیت‌های فنی و مهندسی در قرقیزستان فعالیت داشته باشند، برای همکاری با آن کشور آمادگی کامل دارند.

اسلامی در ادامه با یادآوری اینکه قدرت‌های استکباری در تلاش برای تضعیف کشورهای منطقه و از جمله ایران هستند، گفت: به رغم تحریم‌ها و رایزنی‌های استکبار، جمهوری اسلامی ایران رشد کرده است.

وی گفت: اراده رهبران دو کشور دوست و همسایه جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قرقیزستان، توسعه تبادلات و تجارت بوده است که این‌ها در سایه تعامل بین دو کشور تداوم می‌یابد و در اراده رهبران دو کشور است.

وزیر راه و شهرسازی کشورمان ضمن اعلام آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای گسترش تجارت با جمهوری قرقیزستان، اعلام کرد: جمهوری قرقیزستان می‌تواند از ظرفیت‌های تمامی بنادر ایران در چارچوب‌های مشخص شده، استفاده کند. هیأت‌های کارشناسی قرقیزستان می‌توانند در این زمینه با سازمان بنادر و دریانوردی جمهوری اسلامی ایران گفتگو کنند و در اجلاس پیش رو، در مورد زمینه‌های همکاری تصمیم‌گیری شود.



تردد جاده‌ای ایران در مرزهای قرقیزستان تسهیل شود

اسلامی خواستار ایجاد تسهیلاتی برای تردد جاده‌ای ایرانیان از مرز قرقیزستان شد و گفت: بخشی از کامیون داران ما به مدت ۴۰ روز در مرز کشور قرقیزستان با مشکلاتی مواجه بودند که انتظار داریم تا این قبیل از مشکلات با سرعت حل و فصل شود.

وی رفت و آمد هیئت‌های ایرانی و قرقیزستانی دو کشور را برای درک و شناخت ظرفیت‌های طرفین به منظور همکاری‌های آتی و گسترش آن مؤثر دانست و افزود: رفت و آمدهای دو طرف موجب تحکیم روابط و دوستی‌های دوجانبه می‌شود. ما برای کشور قرقیزستان احترام فراوانی قائل هستیم و معتقدیم که ظرفیت روابط تجاری دو کشور فراتر از چند میلیون دلار است.

اسلامی همچنین با اعلام اینکه بحث اوراسیا بحث مهمی است، بیان کرد: بحث اوراسیا، شتاب دهنده است و ما می‌توانیم در قالب ظرفیت اوراسیا به تعاملات سرعت بدهیم.

وزیر راه و شهرسازی کشورمان همچنین در خصوص بررسی درخواست معاون اول وزیر خارجه قرقیزستان درباره صدور روادید به مدت شش ماه برای رانندگان ماشین‌های سنگین که از ایران عبور می‌کنند، قول همکاری و مساعدت داد.

اسلامی همچنین با اعلام اینکه بنادر جمهوری اسلامی ایران ظرفیت‌های تخلیه و بارگیری ۲۵۰ میلیون تن کالا در سال را دارد خواستار همکاری دو کشور در زمینه بنادر شد.