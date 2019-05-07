سیلاب ۱۰ میلیارد ریال به تأسیسات تصفیه خانه گرمسار خسارت زد

سیدابوالحسن مطهری در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه در پی بارندگی‌های شدید اخیر در حوزه آبریز بالادست شهرستان گرمسار منجر به سیلابی شدن رودخانه‌های دائمی و فصلی این منطقه شد، ابراز داشت: وقوع این سیلاب‌ها خسارات به خطوط انتقال آب و تصفیه خانه گرمسار را به دنبال داشت.

وی با بیان اینکه تعمیر خسارات سیلاب به تصفیه خانه گرمسار در دستورکار است، اضافه کرد: در این راستا خسارات وارده به خطوط انتقال و تأسیسات تصفیه خانه آب شرب گرمسار بالغ بر ۱۰ میلیارد ریال برآورد شده است.

مدیر امور آب و فاضلاب شهری گرمسار بابیان اینکه در سیلاب اخیر، بخش‌هایی از خطوط انتقال آبرسانی آلوئک به ایوانکی و خط انتقال آبرسانی گرمسار به ایوانکی دچار خسارت شدند، ابراز داشت: تلاش شد علیرغم مشکلات موجود شهروندان گرمساری با کمترین چالش در حوزه آب مواجه شوند.

مطهری بابیان اینکه اتفاقات مذکور حتی سبب شد تا بخشی از تأسیسات تصفیه خانه آب گرمسار به دلیل کدورت خارج از حد استاندارد، قطع شود، افزود: با تلاش و همت شبانه روزی کارکنان امور آب، به محض وقوع خسارت، اقدامات مقتضی صورت پذیرفت و از قطع جریان آب پایدار شهروندان جلوگیری به عمل آمد.