مقابله با پیری با یک آزمایش فضایی!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، در جریان این آزمایش تعامل نانوذرات سرامیکی با سلول‌های بدن مورد بررسی قرار می‌گیرد تا مشخص شود این روند چگونه می‌تواند مانع از پیر شدن این سلول‌ها شود.

محققان اروپایی که بر روی این طرح کار می‌کنند معتقدند مبارزه با پیری سلول‌های بدن باعث جلوگیری از ابتلای فضانوردان به بسیاری از بیماری‌ها خواهد شد و از جمله فشارهای روحی و نگرانی‌های ناشی از اقامت طولانی مدت آنها را در فضا کاهش خواهد داد.

یکی از عوامل پیر شدن سلول‌های بدن، افزایش تعداد رادیکال‌های آزاد در انسان است. رادیکال‌های آزاد مولکول‌های سمی هستند که محصول جانبی متابولیسم اکسیژن محسوب می‌شوند و به شدت به سلول‌ها و بافت بدن آسیب می‌زنند. بدن برای مقابله با رادیکال‌های آزاد از آنتی اکسیدان‌ها استفاده می‌کند که انواع ویتامین‌ها و موادی همچون بتا کاروتن، لیکوپن، لوتیین، سلنیوم و منگنز را در بر می‌گیرد. امید می‌رود استفاده از نانوذرات سرامیکی توانایی آنتی اکسیدان‌ها برای مقابله با رادیکال‌های آزاد را افزایش دهد.

این آزمایش می‌تواند به مقابله با بیماری‌های ناشی از کهنسالی مانند سکته قلبی، ضعف عضلات، دیابت، پارکینسون و غیره برای ساکنان زمین نیز کمک کند. نانوذرات سرامیکی که به اختصار nanoceria نامیده می‌شوند، مانند آنزیم‌هایی در درون سلول‌های بدن عمل می‌کنند و می‌توانند به مدت چند هفته فعال باقی بمانند.