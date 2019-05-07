اعزام تیم کشتی آزاد ایران با ترکیبی جوان به ایتالیا

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های بین المللی کشتی آزاد جام ساساری که جزو رنکینگ سیستم اتحادیه جهانی محسوب می‌شود طی روزهای ۲ تا ۴ خردادماه در شهر ساساری کشور ایتالیا برگزار می‌شود. بر این اساس قرار است کادر فنی تیم کشتی آزاد ایران از نفرات جوان اردوی تیم ملی برای حضور در این مسابقات بهره ببرد.

هادی حبیبی سرپرست تیم ملی کشتی آزاد در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: نفرات اعلام شده برای شرکت در جام ساساری ایتالیا، فعلاً در لیست اولیه کادر فنی گنجانده شده اند و امکان هر گونه تغییر در آن وجود دارد. ضمن اینکه ما در نظر داریم بیشتر از کشتی‌گیران رده جوانان و امید در این مسابقات استفاده کنیم.

به گفته حبیبی لیست اولیه آزادکاران اعزامی به ایتالیا از ۱۲ کشتی‌گیر تشکیل شده اما هنوز می‌توان تغییراتی در این لیست ایجاد کرد.

سرپرست تیم ملی کشتی آزاد که هم اکنون با نفرات منتخب اردوی تیم ملی در شهر عشق آباد ترکمنستان حضور دارد، گفت: اردوی بعدی ما از روز ۲۳ اردیبهشت آغاز خواهد شد و تا زمان اعزام به رقابتهای جام ساساری ایتالیا ادامه دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، جمعی از آزادکاران منتخب اردوی تیم ملی کشتی ایران، هفته گذشته برای برگزاری یک اردوی مشترک راهی کشور ترکمنستان شدند. این تمرینات از روز جمعه با حضور آزادکاران ترکمنستان و ایران آغاز شد که قرار است تا روز ۲۰ اردیبهشت ماه پیگیری شود. تمامی هزینه‌های برگزاری این اردو اعم از هزینه سفر تیم ایران به ترکمنستان نیز بر عهده مسئولان کشور میزبان است.