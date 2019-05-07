کسب مدال طلای جشنواره اختراعات ژنو توسط دانشجوی ایرانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد توسعه فناوری نانو، محمدرضا مجیدی، دارنده مدال نقره پنجمین المپیاد دانشآموزی فناورینانو موفق به کسب مدال طلای چهل و هفتمین جشنواره اختراعات ژنو شد.
مجیدی برای ساخت نوعی پماد پوستی محافظ در برابر اشعه ایکس از سوی کمیته جشنواره اختراعات ژنو برای کسب مدال طلا معرفی شد.
برگزیده دوره پنجم و ششم المپیاد دانشآموزینانو درباره کاربردهای این محصول گفت: این پماد دارای خواص محافظتی در برابر تابشهای اشعه ایکس است و میتواند سطح پوست را از گزند این تابشها مصون دارد. علاوه بر این، این پماد دارای خواص آنتیباکتریال بوده و به حفظ رطوبت پوست نیز کمک میکند. این پماد قابل استفاده در تصویربرداریهای پزشکی است و همچنین میتوان در جایی که تداخل امواج مسئلهساز است، از این فناوری استفاده کرد.
مجیدی در خصوص تجاریسازی این فناوری عنوان کرد: تستهای اولیه روی این فناوری که حاوی روغنهای گیاهی است، انجام شده و برای گرفتن مجوزهای وزارت بهداشت ارسال شده است. بعد از دریافت مجوز وزارت بهداشت میتوان فاز بعد تجاریسازی را آغاز کرد.
محمدرضا مجیدی علاوه بر مدال طلا، موفق به دریافت جایزه ویژه (Special Prize) این رقابتها نیز شده است، جایزهای که به صورت ویژه از سوی ۴۰ کشور به پروژههای منتخب اعطا میشود.
مجیدی که دانشجوی سال چهارم پزشکی دانشگاه گناباد است، کسب مدال نقره المپیاد بین المللی مخترعین سئول کرهجنوبی و همچنین مدال برنز جشنواره اختراعات سیلیکون ولی آمریکا را نیز در کارنامه خود دارد.
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