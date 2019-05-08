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۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸، ۸:۲۶

مدیرکل مدیریت بحران استان قزوین:

سرمازدگی ۱۹۰۰ میلیارد تومان به باغداران استان قزوین خسارت زد

سرمازدگی ۱۹۰۰ میلیارد تومان به باغداران استان قزوین خسارت زد

قزوین- مدیرکل مدیریت بحران استان قزوین گفت: بر اثر سرمازدگی امسال بیش از ۱۹۰۰ میلیارد تومان به باغداران و کشاورزان استان خسارت وارد شده است.

قدرت الله مهدی خانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بارش‌های بهاری منافع خوبی داشت و بسیاری از تالاب‌ها پر آب شد، آب‌های زیرزمینی افزایش یافت و نگرانی خشکسالی و تهدید ریزگرد نیز برطرف شد و باغداران از بارش‌ها خوشحال شدند.

مهدی خانی تصریح کرد: بارش‌های اخیر به میزانی بوده که باغداران سنتی و صنعتی هنوز هم برای خرید سهم آب مراجعه نکرده‌اند که نشان می‌دهد بارش‌ها کافی بوده و این وضعیت جای شکر دارد.

سرمازدگی ۱,۹۰۱ میلیارد تومان خسارت زد

مهدی خانی یادآور شد: امسال بر اثر سرمازدگی بیش از یک هزار و ۹۰۱ میلیارد تومان به باغداران استان خسارت وارد شد و به ۳۰ درصد محصولات آسیب زد.

وی بیان کرد: در سال گذشته تمامی محصولات باغی استان در اثر سرما آسیب دید و از بین رفت و میزان خسارت بالغ بر ۲ هزار و ۱۴۰ میلیارد تومان برآورد شد.

مدیرکل مدیریت بحران استان قزوین یادآور شد: بیمه محصولات کشاورزی از مسائل مهمی است که باید با جدیت مورد توجه جدی بهره برداران و کشاورزان قرار گیرد اما همچنان شاهد بی توجهی به بیمه محصولات هستیم.

مهدی خانی بیان کرد: در سال گذشته ۱۳ هزار کشاورز محصولات خود را بیمه کردند و امسال ۲۱ هزار نفر از بهره برداران محصولات خود را تحت پوشش بیمه قرار داده‌اند.

وی گفت: حوادث همیشه کشاورزان را تهدید می‌کند و سیل، خشکسالی، سرمازدگی، حریق از اموری است که بیمه شدن محصولات را ضروری می‌کند.

مهدی خانی تصریح کرد: در سال گذشته از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور بیش از ۲ هزار میلیارد تومان برای استمهال وام کشاورزان و تأمین بخشی از خسارت سرمازدگی در سراسر کشور اختصاص یافت و امسال ۳ هزار میلیارد تومان برای کمک به کشاورزان اختصاص یافته است.

مدیرکل مدیریت بحران استان قزوین یادآورشد: سهم استان امسال ۳۳ میلیارد تومان است که برای تأمین سود تسهیلات و دیرکرد پرداخت وام کشاورزان به افراد خسارت دیده پرداخت می‌شود.

وی گفت: در سال گذشته ۱۶ هزار کشاورز خسارت دیده توانستند از تبصره استمهال وام استفاده کنند و از سوی دولت ۶۰ میلیارد تومان برای این امر اختصاص یافت.

مهدی خانی اضافه کرد: در اثر سرمازدگی امسال درختان گردو، گیلاس، آلبالو و مزارع گندم دچار آسیب و خسارت شد و بیشترین خسارت‌ها در مناطق آوج، تاکستان، کوهین، الموت غربی و شرقی، طارم، بویین زهرا، آبیک و بخشی از شهرستان البرز وارد شده است.

مدیرکل مدیریت بحران استان قزوین گفت: در سال گذشته پرداخت تسهیلات مرحله به مرحله بود اما امسال تا سقف ۲۰ میلیون تومان برای هر کشاورز تسهیلات یک جا پرداخت می‌شود.

کد مطلب 4610987

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