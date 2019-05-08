کاهش تصادفات منجر به فوت در کرمان/آمار جان باختگان۳درصد کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ یوسف نجفی پیش از ظهر چهارشنبه در جمع اصحاب رسانه در تشریح اقدامات پلیس در سال جاری بیان داشت: در حوزه ترافیک مهمترین نکته بحث تصادفات رانندگی است که در مجموع خوشبختانه استان کرمان از جمله استان‌هایی بوده که در بحث تصادفات آمار کاهشی داشته است.

وی افزود: در شهرهای استان همچنین آمار کاهشی را شاهد هستیم و برابر اعلام پزشکی قانونی تصادفات منجر به فوت در سال ۹۶ در کل استان ۲۳۶ فقره بوده و در سال ۹۷ حدود ۲۲۷ فقره بوده است.

رئیس پلیس راهور استان کرمان گفت: کسانی که جانشان را در سال ۹۷ از دست دادند در شهرهای استان کرمان ۲۳۹ نفر و در سال ۹۶ حدود ۲۳۶ نفر معادل بودند که ۳ درصد کاهش داشته است.

نجفی تصریح کرد: در سال ۹۷ در شهرهای استان کرمان تصادفات منجر به جرح ۹ هزار و ۶۸۲ فقره بوده و ۱۱ هزار و ۷۲۹ مجروح شدند که نسبت به سال گذشته تعداد تصادفات جرحی ۵ درصد افزایش داشته و در سال ۹۶ افراد مجروح ۴ درصد معادل ۴۱۴ نفر افزایش یافته است.

وی تصریح کرد: در مرکز استان معادل ۱۰۸ نفر مربوط به شهرستان کرمان یعنی ۴۵ درصد است که قابل توجه می‌باشد.

رئیس پلیس راهور استان کرمان به تلفات تصادفات اشاره کرد و یادآور شد: ۳۶ درصد تلفات مربوط به عابران پیاده در کل استان و ۳۷ درصد مختص شهرستان‌ها است که مهمترین آیتم ایمنی عابر پیاده است.

وی افزود: در بحث تلفات در مرکز ۳۵ درصد و در کل استان ۳۲ درصد است؛ همچنین در خصوص راننده و سرنشین در مرکز ۲۸ درصد و در کل استان ۳۲ درصد بوده است.

رئیس پلیس راهور استان کرمان گفت: یکی از اقدامات مهم که باید در دستور کار پلیس و مردم باشد کنترل سرعت است؛ مردم باید سرعت مجاز را رعایت کنند و پلیس هم وظیفه دارد تا زیر ساخت‌های لازم از جمله نصب دوربین کنترل ثابت را نصب کند.

وی یادآور شد: در استان ۴۷ درصد از حوادث منجر به فوت در خیابان‌های اصلی اتفاق افتاده، ۲۱ درصد در بزرگراه‌ها، ۵ درصد در میادین و ۲۷ درصد در سایر معابر شامل خیابان‌های فرعی، کوچه‌ها و مسیرها است.

نجفی بیشترین عامل تصادفات منجر به فوت را عدم رعایت حق تقدم (۲۲ درصد) اعلام کرد و گفت: آمار تصادفات منجر به فوت در سال ۹۷ در سیرجان ۱۰ درصد و در جیرفت و بم ۷ درصد افزایش یافته و این آمار در مرکز استان آمار به دو نفر کاهش یافته است.

وی به چالش‌های پیش روی ترافیک شهری اشاره کرد و یادآور شد: اولین چالش بحث تصادفات و تلفات و دومین آن کنترل انضباط ترافیکی داخل شهرها می‌باشد که اصلاً مطلوب نیست که در این راستا پلیس جوابگو نمی‌تواند باشد و در جهت رفع آن باید فرهنگسازی شود لذا با قرار دادن مأمور و افزودن نیروی انسای این کار صورت نمی‌گیرد.