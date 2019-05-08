به گزارش خبرنگار مهر، عزت اله نباتی ظهر چهارشنبه در جلسه برآورد خسارت بخش کشاورزی بروجرد در جریان سیلاب اظهار داشت: به دنبال سیل اخیر و خسارت‌های وارد به ۱۵ حوزه بخش کشاورزی شامل باغات، زراعی، نوغانداری، شیلات و … مبلغ ۱۲۸ میلیارد تومان برآورد خسارت شده که این میزان مجدد باید مورد ارزیابی قرار گیرد.

وی تصریح کرد: تا کنون چهار هزار و ۲۰۰ بهره بردار خسارت دیده سیل اخیر در سامانه ثبت نام کرده‌اند که باید این برآورد خسارت به تفکیک در زیر ساخت‌های کشاورزی انجام و مبلغ نهایی اعلام شود.

به گفته مدیر جهاد کشاورزی بروجرد، امکان دارد پس از ارزیابی‌های جدید در حوزه کشاورزی برآورد خسارت کمتر از میزان اعلام شده فعلی باشد که در برآورد آینده به طور کامل مشخص می‌شود.

نباتی ادامه داد: مقرر شد به بهره برداران خسارت دیده تسهیلات بلاعوض یا وام‌های کم بهره با سود ۴ درصد پرداخت شود.

عبدالرحیم رحیمی فرماندار بروجرد نیز در سخنانی اظهار داشت: افرادی که گزارش خسارت داده‌اند باید از سوی جهاد کشاورزی مجدد ارزیابی خسارت شوند تا حق کسی تضییع نشود.

وی تصریح کرد: نباید این نکته را نادیده بگیریم که هنوز آثار سیل در مناطق سیل زده کشور و لرستان باقیمانده است اما دولت به پرداخت خسارت مبادرت ورزیده است.

فرماندار بروجرد گفت: سیل رخدادی غیر مترقبه بود و کسی هم مقصر نبود، اگر برآورد خسارت‌ها از سوی دستگاه‌های اجرایی مربوطه هر چه زودتر انجام شود پرداخت خسارت‌ها هم انجام می‌شود و مشکلات کمتر خواهد شد.