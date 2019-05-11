رعایت اصول اخلاقی مهم تر از کسب مدال است

به گزارش خبرگزاری مهر، صبح امروز مهرزاد حمیدی در دیدار با دانشآموزان تیم دو و میدانی اعزامی به مسابقات جهانی کرواسی، با تبریک ماه مبارک رمضان گفت: همکاری خوبی با فدراسیون دو و میدانی داریم، بنابراین آموزش و پرورش از همکاری با فدراسیونهایی که قصد سرمایهگذاری روی ورزش دانشآموزی و نوجوانان را دارند به گرمی استقبال میکند.
وی ورزش دو و میدانی را ورزشی پایه و مادر دانست و افزود: این ورزش نیازمند تلاش، استقامت و صبر مضاعف است، بنابراین در شرایط دشوار و با تمرینات زیاد دانشآموزان به این مرحله میرسند.
حمیدی گفت: در شرایطی که دشمنان سعی در خشن جلوه دادن ایران دارند سعی کنید با اخلاق و رفتار خوب و نظم ستودنی واقعیات ایران را به جهانیان بشناسانید و نماینده خوبی برای کشورتان باشید.
وی ادامه داد: آینده دو و میدانی در دست دانشآموزان اعزامی است و یک لحظه غفلت از مقررات بینالمللی میتواند زیانبخش باشد. آنچه از به دست آوردن مدال برای ما مهمتر است اخلاق است که دانشآموزان باید آن را در اولویت قرار دهند.
معاون تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش از اعزام دانش آموزان دختر به این مسابقات ابراز خوشحالی کرد و افزود: با توجه به ترکیب تیم اعزامی انتظار کسب مدال از این مسابقات بسیار بالا است.
حمیدی گفت: اعزام تیم ملی دانشآموزی دو و میدانی به عهده فدراسیون مربوطه نیست بلکه استانهایی که بیشترین رتبه را در این مسابقات کسب کنند مسئول اعزام دانشآموزان هستند و در این دوره از مسابقات استان خراسان رضوی مسئول اعزام هر دو تیم دختران و پسران به مسابقات جهانی کرواسی است.
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