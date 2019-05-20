به گزارش خبرنگار مهر، مجموعه ورزشی انقلاب که قدمت آن به ۶۰ سال پیش می‌رسد طی سال‌های گذشته همواره آبستن حوادثی بوده که بعضاً با مصدومیت‌های شدید و حتی تلفات جانی همراه بوده است. جدیدترین حادثه در مجموعه ورزشی انقلاب روز گذشته رخ داد و طی آن این مجموعه برای چندمین بار طی سال‌های گذشته دچار حریق شد.

این بار آتش سوزی در محلی نزدیک به استخر چهار فصل مجموعه ورزشی انقلاب و در جریان بازسازی سالن همایش‌های این مجموعه رخ داد. خبرنگار مهر کسب اطلاع کرده که در حین ایزوگام سقف این سالن، آتش سوزی رخ داد و به خاطر آن سه اصله درخت دچار حریق شدند.

البته برخلاف خیلی از حوادثی که پیش از این در مجموعه ورزشی انقلاب رخ داده، این بار آتش سوزی در این مجموعه تلفات جانی نداشته اما شدت آن به اندازه‌ای بود که برای مهار آتش مأموران آتش نشانی در محل مستقر شده‌اند.

جلال ملکی سخنگوی آتش نشانی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تأیید این موضوع گفت: به محض دریافت گزارش حادثه، نیروهای آتش نشانی در محل مستقر شده و اقدام به اطفای حریق کردند.

این مقام مسئول در سازمان آتش نشانی تاکید کرد که حادثه آتش سوزی پیش از آنکه منجر به تلفات جانی شود، مهار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، این برای چندمین بار طی سال‌های گذشته است که مجموعه ورزشی انقلاب دچار حریق می‌شود. آخرین حادثه حریق در این مجموعه به ۱۶ مردادماه سال گذشته بازمی گردد که طی آن انفجاری در بخش موتورخانه و تأسیسات آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک مجموعه ورزشی انقلاب رخ داد و منجر به آتش سوزی شد. در اثر این آتش سوزی سه کارگر در دم جان خود را از دست دادند.

۲۱ فروردین ماه سال گذشته هم خانه شطرنج مجموعه ورزشی انقلاب دچار آتش سوزی شد. حتی مردادماه دو سال پیش هم یک حادثه آتش سوزی دیگر به دلیل اتصالی برق در یکی از ساختمان‌های اصلی این مجموعه افتاد و این ساختمان که بخش‌هایی از حراست، انبار و اداری هم در آن مستقر بودند را دچار حریق کرد.

البته علاوه بر آتش سوزی، این مجموعه در سال‌های گذشته آبستن حوادث دیگری هم بود مانند سقوط یک خانم ۲۷ ساله به یک چاه که با مصدومیت شدید وی همراه شد.

همه اینها نا ایمن شدن مجموعه ورزشی انقلاب را موجب شده است. موضوعی که خبرگزاری مهر سال گذشته در گزارشی با عنوان «۲۲ اخطار به مجموعه نا ایمن انقلاب / شاید تفریح آخرتان باشد» به آن پرداخت. در این گزارش به خیلی از حوادثی که در این مجموعه رخ داده اشاره شد و اینکه به خاطر بسیاری از نا ایمنی‌ها تاکنون ۲۲ اخطار با عنوان «اخطاریه»، «دستور العمل ایمنی»، «استنکاف» و «عدم اجرای دستور العمل ایمنی» به عوامل مدیریتی مجموعه ورزشی انقلاب داده شده است.

حادثه اخیر هم اگرچه در حین اقدامات بازسازی رخ داد و در کوتاه‌ترین زمان ممکن - با حضور مأموران آتش نشانی - و بدون تلفات جانی ختم به خیر شد اما این نکته را یادآور شد که عدم رسیدگی، نگهداری و فرسودگی به تدریج افول حیات و «ناایمنی» در بخش‌های مختلف مجموعه ورزشی انقلاب را موجب شده است. این در حالی است که مجموعه ورزشی انقلاب به عنوان قدیمی ترین مجموعه ورزشی پایتخت روزانه شاهد تردد هزار نفر است.