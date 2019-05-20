توافق ضمنی منصوریان با ذوب آهن و درخواست از هیات مدیره

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا منصوریان پس از پیوستن به تیم ذوب آهن این تیم را متحول کرد و ذوبی هاهم در لیگ برتر و هم در لیگ قهرمانان آسیا نتایج خوبی گرفتند.

ذوب آهن با قطعی شدن صعود از مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا بهترین تیم ایرانی در آسیا شد و حالا یک بازی تشریفاتی مقابل قهرمان لیگ عربستان در هفته پایانی این مسابقات دارد.

علیرضا منصوریان پیش از سفر تیم ذوب آهن به عراق همراه با سعید آذری مدیرعامل باشگاه در نشست هیأت مدیره شرکت کرد و برای برنامه‌های فصل آتی مذاکره کرد.

پیگیری‌های خبرنگار مهر در این رابطه مشخص کرد بین هیأت مدیره و سرمربی ذوب آهن توافقی ضمنی جهت تمدید دو ساله قرارداد صورت گرفته است اما مذاکرات نهایی و عقد قرارداد به پس از بازگشت این تیم از عراق صورت می‌گیرد.

منصوریان درخواست مهمی هم از هیأت مدیره باشگاه ذوب آهن دارد که این درخواست تمدید با بازیکنانی است که قراردادشان فردا شب با این باشگاه به پایان خواهد رسید و پیشنهادات خوبی در لیگ برتر دارند.

تیم فوتبال ذوب آهن در آخرین هفته از لیگ قهرمانان آسیا فردا شب (سه شنبه) و از ساعت ۲۲:۳۰ در کربلا مقابل تیم النصر، قهرمان عربستان قرار خواهد گرفت. پیروزی ذوب آهن و مساوی در این بازی باعث سرگروهی ذوب آهن در گروه اول لیگ قهرمانان آسیا خواهد شد.