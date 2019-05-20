حداکثر شهریه مدارس غیردولتی در مقاطع مختلف تحصیلی اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی زینی وند در حاشیه آئین رونمایی از سامانه ثبت شکایات مدارس غیردولتی که صبح امروز در سالن شهید حججی برگزار شد در جمع خبرنگاران درباره افزایش شهریه مدارس غیردولتی گفت: حداقل افزایش شهریه‌ها ۶ درصد و حداکثر بنا به نرخ تورم که بانک‌مرکزی اعلام می‌کند، است.

وی درباره حداکثر رقم شهریه مدارس غیردولتی بیان کرد: در مقطع ابتدایی حداکثر شهریه مصوب ۹ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان، در مقطع متوسطه اول حداکثر شهریه ۱۱ میلیون تومان و در مقطع متوسطه دوم به جز پایه ۱۲ حداکثر شهریه ۱۵ میلیون تومان است.

زینی وند ادامه داد: حداکثر شهریه پایه ۱۲ به زودی اعلام می‌شود. این شهریه‌ها به جز هزینه‌هایی چون سرویس مدارس یا هزینه ناهار و… است.

وی با اشاره به اینکه افزایش شهریه مدرسه به مدرسه و منطقه به منطقه متفاوت است و متناسب با الگوهای شهریه که سرفصل‌های ماده ۱۶ قانون بوده، افزایش اعلام می‌کنیم، ادامه داد: حدود ۲۰۰ مدرسه اطلاعات خود را در سامانه شهریه وارد نکردند و سال‌های قبل این روال وجود داشت که معمولاً بعد از اعلام شهریه مبلغ سقف افزایش را هم می‌گرفتند اما امسال به طور جدی وارد شدیم و مدارسی که اطلاعات وارد نکردند اجازه افزایش شهریه ندارند و باید مطابق سال گذشته شهریه دریافت کنند.

زینی‌وند افزود: با توجه به اتصال سامانه مشارکت‌ها و سامانه سناد مدرسه‌ای که اطلاعات مشخص نکرده باشد، قطعاً در سامانه سناد هم اجازه ثبت نام ندارد به همین دلیل تا پایان خردادماه به این مدارس فرصت می‌دهیم تا اطلاعات شهریه را وارد کنند.

رئیس سازمان مدارس و مراکز غیر دولتی درباره تعیین نرخ شهریه سایر استان‌ها گفت: نرخ شهریه مدارس سایر استان‌ها به تدریج اعلام می‌شود و حداکثر تا ۱۵ خردادماه شهریه تمام مدارس را اعلام می‌کنیم.