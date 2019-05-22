اجلاس «مکه»؛ هراس سعودی از تغییر موازنه قدرت

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل رامین حسین آبادیان: «ملک سلمان» پادشاه عربستان سعودی اخیراً از کشورهای عربی خواسته است تا نشست‌های فوری و فوق العاده ای را برای بررسی تحولات اخیر به ویژه در عربستان و امارات متحده عربی تشکیل دهند.

قرار است نشست‌های مذکور به میزبانی عربستان سعودی و در شهر مکه مکرمه برگزار شود. منابع سعودی اعلام کرده‌اند که نشست‌های مذکور در سطوح عربی و کشورهای حاشیه خلیج فارس برگزار خواهد شد و سلسله تحولات مختلف و به ویژه تحولات امنیتی در آن مورد بحث و بررسی توسط کشورهای شرکت کننده قرار خواهد گرفت.

این نشست درحالی برگزار می‌شود که یمنی‌ها اخیراً تأسیسات نفتی و حیاتی سعودی‌ها را هدف حملات گسترده خود قرار داده‌اند. در این حملات که چندی پیش اتفاق افتاد، بخش‌هایی از شرکت نفتی آرامکو توسط ارتش و کمیته‌های مردمی یمن هدف قرار گرفته شد. به همین دلیل سعودی‌ها به شدت از آنچه اتفاق افتاده است، احساس نگرانی می‌کنند. مقامات رژیم سعودی بر این باورند که ارتش و کمیته‌های مردمی یمن در آینده نیز اهداف بیشتری را در عربستان هدف حملات موشکی خود قرار می‌دهند

مقامات رژیم سعودی بر این باورند که ارتش و کمیته‌های مردمی یمن در آینده نیز اهداف بیشتری را در عربستان هدف حملات موشکی خود قرار می‌دهند. در همین ارتباط، یک مسئول در وزارت دفاع یمن اعلام کرده است که نیروهای یمنی ۳۰۰ هدف نظامی و حیاتی در عربستان و امارات را هدف قرار خواهند داد.

وی در ادامه افزود: حمله اخیر به تأسیسات نفتی شرکت آرامکوی عربستان بخشی از طرح حمله به ۳۰۰ هدف نظامی و حیاتی دشمنان است. عملیات نهم ماه رمضان که طی آن بخشی از تأسیسات نفتی عربستان هدف قرار گرفت قسمتی از ۳۰۰ هدف نظامی و حیاتی دشمنان بوده که قرار است هدف قرار داده شود.

این مسئول یمنی تاکید کرد که اهداف مذکور شامل پایگاه‌ها و یگان‌های نظامی و حیاتی امارات عربی متحده و عربستان سعودی و همچنین پایگاه‌های آنها در یمن می‌شود. این مقام یمنی اضافه کرد که مرحله مقابله با متجاوزان در افق‌های جدیدی قرار گرفته و تحولات اساسی در تمامی زمینه‌ها در پیش خواهد بود. وی تاکید کرد که یمن هیچ تهدیدی برای کسی نبوده و هرگز به دنبال تجاوزگری علیه همسایگان خود نیست و توقف تجاوزگری علیه یمن مقدمه رسیدن به مرحله‌ای است که طی آن صلح به دست می‌آید.

بر اساس آنچه که گفته شد، پر واضح است که عربستان سعودی به شدت از آینده جنگ یمن و حملات استراتژیکی که ممکن است نیروهای یمنی علیه مواضع حساس و راهبردی آن انجام دهند، به شدت احساس نگرانی کرده و به همین دلیل به دنبال آن است تا در اجلاس‌های دوگانه در مکه حمایت شمار زیادی از کشورهای عربی و کشورهای واقع در حاشیه خلیج فارس را جلب کند.‌ عربستان سعودی به دنبال آن است تا در اجلاس‌های دوگانه در مکه حمایت شمار زیادی از کشورهای عربی و کشورهای واقع در حاشیه خلیج فارس را جلب کند.

این مسأله آنجا بیش از پیش آشکار می‌شود که دیدیم در روزهای اخیر، رژیم سعودی در اقدامی تکراری، نیروهای یمنی را به حمله به مکه مکرمه متهم ساخت. درهمین ارتباط، روزنامه سعودی «عکاظ» مدعی شد که انصارالله موشکی به سمت مکه شلیک کرده و ریاض با این موشک مقابله کرده است. این خبر در شبکه‌های اجتماعی نیز این گونه بازنشر داده شد که دو موشک بالستیک به بخش شرقی شمال استان الطائف و نیز جده اصابت کرده‌اند.

این روزنامه در ادامه اتهاماتی علیه ایران مطرح و ادعا کرد، انصارالله دو سال پیش نیز در اقدامی مشابه، یک موشک به سمت مکه شلیک کرده است. «یحیی سریع» سخنگوی نیروهای مسلح یمن نیز در واکنش به این ادعای سعودی‌ها گفت: ما در اعلام هدف عملیات‌های نظامی خود مردّد نمی‌شویم و نیازی به تلاش‌های نادرست نمی‌بینیم که از اهداف و زمان عملیات ما سخن بگویند.

این ادعاهای سعودی همچنین نشان می‌دهد که ریاض قصد دارد جمهوری اسلامی ایران را به عنوان عامل اصلی حملات به مواضع استراتژیک خود در عربستان متهم سازد؛ اتهام مضحکی که البته دیگر نخ نما شده و هیچ خریداری در عرصه‌های منطقه‌ای و بین المللی به جز از سوی متحدانِ خاندان سعودی، ندارد. ناگفته پیداست که این ادعاها با هدف فریب افکار عمومی صورت می‌پذیرند.

بنابراین پر واضح است که عربستان سعودی از رهگذر برگزاری اجلاس‌های مکه به دنبال بسیج کشورهای منطقه علیه یمنی هاست پر واضح است که عربستان سعودی از رهگذر برگزاری اجلاس‌های مکه به دنبال بسیج کشورهای منطقه علیه یمنی هاست تا بدین ترتیب، آنها از انجام هرگونه عملیات نظامی بزرگ‌تر و گسترده‌تر علیه مواضع سعودی در آینده منصرف شوند.

سعودی‌ها به خوبی می‌دانند که موازنه قدرت در یمن دستخوش تغییرات گسترده شده و به همین دلیل است که به برگزاری اجلاس‌های فوری در مکه مکرمه متوسل شده‌اند.

در این میان اما، آنچه که واضح به نظر می‌رسد این است که اختلافات میان حکام عرب همچنان به قوت خود باقی است و بدین ترتیب نمی‌توان از نشست مکه انتظار تحقق دستاورد و پیروزی بزرگی را برای عربستان سعودی داشت. سلسله سخنان مقامات قطری در خصوص عدم دعوت از آنها توسط عربستان سعودی به منظور مشارکت در اجلاس‌های فوری و فوق العاده مکه مکرمه، خود به تنهایی گواه بر این مدعاست.

درهمین ارتباط، «سلطان بن سعد المریخی» وزیر مشاور در امور خارجی قطر اعلام کرد که سیاست به انزوا کشاندن دوحه از سوی همسایگان خود در خلیج فارس همچنان پابرجا است. این مقام وزارت خارجه قطر اعلام کرد که وزارت خارجه قطر اعلام کرد که هنوز از این کشور دعوتی برای حضور در نشست‌های عربی در مکه به عمل نیامده است هنوز از این کشور دعوتی برای حضور در نشست‌های عربی در مکه به عمل نیامده است.

بنابراین، پر واضح است که سعودی‌ها درحالی تلاش می‌کنند از رهگذر اجلاس مکه، گروه‌های یمنی را تحت فشار قرار دهند که شکاف‌های میان آنها با دیگر کشورها از جمله قطر همچنان به قوت خود باقی است.

از همین روی، ناگفته پیداست که اجلاس‌های فوری و فوق العاده قطر به نتیجه مورد نظر و مورد دلخواه عربستان سعودی نخواهد رسید و این رژیم باید در آینده منتظر حملات دردناک‌تری از سوی گروه‌های مقاومت یمن به مواضع و اهداف حساس، مهم و استراتژیک خود باشد.