رسیدگی به امور شهدای منا و مسجدالحرام در اولویت سازمان حج است

به گزارش خبرگزاری مهر، نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت و رئیس سازمان حج و زیارت روز گذشته با جمعی از خانواده‌های شهدای منا دیدار کردند.

حجت‌الاسلام سید عبدالفتاح نواب نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت در این دیدار با بیان اینکه حادثه منا در روز عید قربان سال ۹۴ از تلخ‌ترین حوادث برای ایرانیان بود، گفت: همه ما در مجموعه حج و زیارت لباس خدمت و خدمتگزاری به تن کرده‌ایم و باید پاسخگوی نیاز و خواست مردم در این حوزه باشیم.

وی افزود: از این رو پیگیری دغدغه‌های خانواده‌های معظم شهدای منا و مسجدالحرام را در چارچوب توان و اختیارات خود وظیفه می‌دانیم و در این راستا گام بر می‌داریم.

رئیس سازمان حج و زیارت هم در این دیدار رسیدگی به امور شهدای منا و مسجدالحرام را به عنوان یکی از اولویت‌های این سازمان عنوان کرد.

علی رضا رشیدیان در موضوع درخواست خانواده شهدای منا برای احداث یادمان این شهدای گرانقدر، نامگذاری خیابانی در شهرهای مختلف بنام این شهدا گفت: این موضوع از طریق شوراهای شهرها پیگیری می‌شود.

وی اظهار کرد: همچنین مشکلات خانواده این شهدا با بنیاد شهید و امور ایثارگران هم دنبال می‌شود ضمن آنکه برخی ابهاماتی که در خصوص بیمه شهدا از سوی خانواده‌های آنان طرح شده را نیز بررسی خواهیم کرد و بدین منظور یک نفر به صورت مشخص این موضوع را دنبال می‌کند.

وی همچنین با تاکید بر برگزاری مراسم سالگرد شهدای منا افزود: به منظور پیگیری مطالبات و دغدغه‌های خانواده شهدای منا و مسجدالحرام حجت‌الاسلام شهسواری مشاور امور ایثارگران، جانبازان و شهدای ریاست سازمان حج و زیارت به عنوان مسئول مستقیم در این حوزه تعیین می‌شود تا این مباحث را در ارتباط مستقیم با خانواده شهدای منا دنبال و برای رفع آنها اقدامات لازم را دنبال کند.

حادثه منا در جریان مراسم حج تمتع سال ۱۳۹۴ در مکه رخ داد و طی آن ۴۶۵ زائر ایرانی در روز عید قربان به شهادت رسیدند.