به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه تعطیلی تالارهای نمایشی مجموعه تئاتر شهر پس از انتشار اطلاعیه جدید شورای ارزشیابی و نظارت برنمایش اداره کل هنرهای نمایشی اعلام شد.

اجراهای این مجموعه از روز جمعه سوم خرداد تا روز چهارشنبه هشتم خرداد ماه به دلیل فرارسیدن ایام گرامی شب‌های قدر و شهادت حضرت علی (ع) به صحنه نمی‌روند یا دچار تغییراتی شده‌اند.

بر این اساس که روز جمعه ۳ خرداد ماه نمایش‌های «کمیته نان» در تالار قشقایی و «چیزهای سرد» در تالار سایه پیش از اذان مغرب اجرا می‌شوند. ضمن اینکه نمایش‌های «مده آ» در تالار قشقایی و «لانه خرگوش» در تالار سایه روز چهارشنبه ۸ خردادماه پس از اذان مغرب میزبان مخاطبان خواهند بود.

تعطیلی تماشاخانه استاد انتظامی از ۳ تا ۷ خرداد

تماشاخانه استاد انتظامی خانه هنرمندان ایران از ۳ تا ۷ خرداد تعطیل است.

به مناسبت فرا رسیدن شب‌های قدر و سالروز شهادت حضرت امام علی (ع)، تماشاخانه استاد انتظامی خانه هنرمندان ایران از ۳ تا ۷ خرداد تعطیل است.

۲ نمایش «حذف به قرینه معنوی» به کارگردانی کتایون لطیف ساعت ۱۹ و «ادامه دارد» به کارگردانی فرهاد خوشه ساعت ۲۱ مجدداً اجرای خود را از روز چهارشنبه ۸ خرداد در تماشاخانه استاد انتظامی خانه هنرمندان ایران از سر خواهند گرفت.