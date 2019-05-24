اراده و انسجام امت اسلامی تمام توطئه های دشمن را به شکست می کشاند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی در خطبه‌های نماز عبادی سیاسی روز جمعه در مصلای بیت المقدس شهر اراک اظهار داشت: در ماه ضیافت الهی قرار داریم که آخرین جمعه این ماه مبارک، روز جهانی قدس می‌باشد و در این روز در حقیقت مسلمانان اقتدار و عزت خود را به جهان نشان می‌دهند و حمایت خود را از حریم اسلام و قرآن اعلام می‌دارند.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی افزود: امروز دشمن تلاش دارد که از هر طریق ممکن به جهان اسلام ضربه بزند، به همین سبب حضور یکپارچه و گسترده در راهپیمایی روز قدس، جواب کوبنده ای به این توطئه‌ها خواهد بود و مسلمانان اعلام می‌دارند که در هر زمان برای ایثار و شهادت آمادگی دارند.

فتح خرمشهر حماسه بزرگی برای انقلاب و نظام اسلامی بود

دری نجف آبادی بیان کرد: سوم خرداد، سالروز حماسه فتح خرمشهر است که این حماسه بزرگ برای انقلاب و نظام اسلامی سند افتخار ارزشمندی می‌باشد که توانستیم در برابر دشمنی که از همه نظر مجهز و مسلح بود، با بهره گیری از قدرت اراده و ایمان خود بایستیم و آن را از پای در آوریم.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی خاطرنشان ساخت: دشمنان ایران اسلامی باید بدانند امت اسلامی ایران که روزی توانستند با دست خالی و با اتحاد، خرمشهر را آزاد کنند، امروز نیز می‌توانند و آنها با اقدامات خصمانه خود راه به جایی نخواهند برد.

وی تصریح کرد: تاریخ نشان داده که هر ملتی در حق دیگر ملت‌ها ظلم کرده و به حقوق آنها تجاوز کند، در نهایت نابود می‌شود. دشمنان ما نیز باید بدانند که ثمره زورگویی آنها چیزی جز نابودی و انحطاط برایشان نیست.

امام جمعه اراک در بخش دیگر سخنان خود اظهار داشت: امروز همه ما در جامعه اسلامی باید پیروی از فرمایشات و منویات رهبر معظم انقلاب را دنبال کنیم. رهبر انقلاب در یکی از دیدارهای اخیر خود همه ما را به توکل بر خداوند متعال، هوشیاری در برابر دشمن و همچنین تلاش برای پیشرفت اقتصادی و علمی دعوت کرده اند.

از نیروی جوان کشور برای رونق تولید بهره گیری شود

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی عنوان کرد: در حال حاضر باید از نیروی انسانی جوان کشور برای حرکت در مسیر رونق تولید بهره گیری شود و همچنین آن دسته از مدیران در عرصه تولید و صنعت که فاقد اهلیت هستند، کنار بروند و مدیران شایسته و دارای اهلیت به این حوزه وارد شوند.

امام جمعه اراک ادامه داد: باید تولید داخلی بیش از پیش فعال شود. بایستی مسئولان امر، از واردات کالاهایی که توان تولید آنها در کشور وجود دارد خودداری کنند و مقابله جدی با قاچاق کالا را مدنظر داشته باشند.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی ابراز داشت: یکی از مسائلی که بسیار دارد اهمیت دارد، بهبود وضعیت معیشتی مردم است. این مهم بایستی در دستور کار مسئولان کشور و دستگاه‌ها قرار گیرد و در همین راستا مسئولان و مجلس شورای اسلامی، برای اصلاح نظام بودجه ریزی کشور اقدام کنند تا مشکلات و خلاهای موجود در این زمینه برطرف شود.