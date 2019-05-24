به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، حزب حاکم محافظه کار انگلیس امروز جمعه و در واکنش به استعفای ترزا می نخست وزیر این کشور از تصدی خود اعلام کرد: رهبر جدید حزب برای جانشینی ترزا می تا پیش از تعطیلی پارلمان برای تعطیلات تابستانی یعنی تا پیش از اواخر ماه جولای انتخاب می شود.

در بیانیه حزب حاکم حزب محافظه کار انگلیس در این باره آمده است: تا پایان جولای به نتیجه گیری قطعی در این بار می رسیم.

گفتنی است، «ترزا می» ساعاتی پیش اعلام کرد: امروز از این رسانه اعلام می کنم که من تمام تلاش خود را برای اقناع پارلمان در خصوص طرح «برگزیت» به انجام رساندم؛ اما در این راه موفق نشدم. ۳ بار تلاش کردم اما موفق نشدم. لذا ۷ ماه ژوئن (۱۷ خرداد ماه) از سمِت خود کناره گیری می کنم.