لزوم بهره گیری ازفرصت ارزشمند شب های قدر برای خودسازی وپالایش نفس

حجت الاسلام صفر قربانپور در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شبهای قدر در حقیقت برترین و پربرکتترین شبهای ماه مبارک رمضان و ضیافت الهی است، همانطور که خداوند متعال در قرآن کریم میفرماید شب قدر بهتر از هزار ماه است و نبی مکرم اسلام نیز فرموده اند شب قدر سرور تمام شبها است.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان مرکزی افزود: همه مؤمنان بایستی با شرکت در آئین شبهای قدر، با احیای معنویت و عبودیت در خود، از تیرگیها و تاریکیها فاصله بگیرند و بیش از پیش در مسیر تهذیب و تزکیه نفس گام بردارند.
قربانپور بیان کرد: شبهای قدر شبهایی بابرکت و پرفضیلت است و مسلمانان بایستی در چنین شبهایی با اظهار بندگی و عبودیت، احیای معنوی و ارائه حاجات خود به درگاه خداوند، از برکت و رحمت الهی بهره مند شوند.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان مرکزی خاطر نشان کرد: شبهای قدر فرصتی برای تقاضا از درگاه الهی به منظور استغفار و بخشش گناهان ما است و بایستی خود را از این فرصت معنوی برخوردار سازیم.
وی در بخش دیگر سخنان خود تصریح کرد: همزمان با ماه مبارک رمضان سال جاری، یکهزار و ۱۲۰ مبلغ دینی به مناطق مختلف روستایی و شهری استان مرکزی اعزام شده اند و برپایی آئین جزءخوانی قرآن در نقاط مختلف از دیگر برنامههای ماه مبارک رمضان امسال بوده است.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان مرکزی ادامه داد: همچنین مقرر است در روز ۲۱ ماه رمضان و سالروز شهادت حضرت امیرالمومنان (ع)، دستهها و هیأتهای مذهبی در نقاط مختلف استان مرکزی آئین عزاداری شهادت مولای متقیان را برگزار کنند.
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