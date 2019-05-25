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۴ خرداد ۱۳۹۸، ۸:۴۶

مدیرکل تبلیغات اسلامی مرکزی عنوان کرد؛

لزوم بهره گیری ازفرصت ارزشمند شب های قدر برای خودسازی وپالایش نفس

لزوم بهره گیری ازفرصت ارزشمند شب های قدر برای خودسازی وپالایش نفس

اراک- مدیرکل تبلیغات اسلامی استان مرکزی بر لزوم بهره گیری ازفرصت ارزشمند شب های قدر در راستای خودسازی و پالایش نفس تاکید کرد.

حجت الاسلام صفر قربانپور در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شب‌های قدر در حقیقت برترین و پربرکت‌ترین شب‌های ماه مبارک رمضان و ضیافت الهی است، همانطور که خداوند متعال در قرآن کریم می‌فرماید شب قدر بهتر از هزار ماه است و نبی مکرم اسلام نیز فرموده اند شب قدر سرور تمام شب‌ها است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان مرکزی افزود: همه مؤمنان بایستی با شرکت در آئین شب‌های قدر، با احیای معنویت و عبودیت در خود، از تیرگی‌ها و تاریکی‌ها فاصله بگیرند و بیش از پیش در مسیر تهذیب و تزکیه نفس گام بردارند.

قربانپور بیان کرد: شب‌های قدر شب‌هایی بابرکت و پرفضیلت است و مسلمانان بایستی در چنین شب‌هایی با اظهار بندگی و عبودیت، احیای معنوی و ارائه حاجات خود به درگاه خداوند، از برکت و رحمت الهی بهره مند شوند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان مرکزی خاطر نشان کرد: شب‌های قدر فرصتی برای تقاضا از درگاه الهی به منظور استغفار و بخشش گناهان ما است و بایستی خود را از این فرصت معنوی برخوردار سازیم.

وی در بخش دیگر سخنان خود تصریح کرد: همزمان با ماه مبارک رمضان سال جاری، یک‌هزار و ۱۲۰ مبلغ دینی به مناطق مختلف روستایی و شهری استان مرکزی اعزام شده اند و برپایی آئین جزء‌خوانی قرآن در نقاط مختلف از دیگر برنامه‌های ماه مبارک رمضان امسال بوده است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان مرکزی ادامه داد: همچنین مقرر است در روز ۲۱ ماه رمضان و سالروز شهادت حضرت امیرالمومنان (ع)، دسته‌ها و هیأت‌های مذهبی در نقاط مختلف استان مرکزی آئین عزاداری شهادت مولای متقیان را برگزار کنند.
 

کد مطلب 4625194

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