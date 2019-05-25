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۴ خرداد ۱۳۹۸، ۱۱:۲۰

روند انتخابات پارلمان اروپا امروز هم ادامه دارد

روند انتخابات پارلمان اروپا امروز هم ادامه دارد

در سومین روز از برگزاری انتخابات پارلمان اروپا علاوه بر آلمان مردم کشورهای اسلواکی، لتونی و مالت در پای صندوق های رای حاضر می شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، مردم کشورهای اسلواکی، لتونی و مالت امروز و در سومین روز از برگزاری انتخابات پارلمانی اروپا در پای صندوق‌های رأی حاضر می‌شوند.

از آنجایی که آلمان بیشترین تعداد کرسی در پارلمان اروپا را در اختیار دارد، انتخابات در این کشور همچنان ادامه دارد.

جمهوری چک نیز یکی از دیگر کشورهایی است که انتخابات پارلمان اروپا از روز گذشته آغاز شده، امروز نیز ادامه خواهد داشت.

انتخابات اروپا که از روز پنجشنبه در کشورهای اروپایی آغاز شده، فردا آخرین روز خود را پشت سر می‌گذارد.

گفتنی است حدود ۴۲۷ میلیون شهروند اروپایی برای انتخاب ۷۵۱ نماینده پارلمان حائز شرایط حضور در این انتخابات هستند.

کد مطلب 4625292
شقایق لامع زاده

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