ستاد تسهیلات نوروزی شیراز آغاز به کار کرد

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز استاندار فارس صبح امروز در مراسم افتتاح ستاد تسهیلات نوروزی شیراز گفت: شیراز بدلیل جاذبه های طبیعی و میراث فرهنگی غنی خود همواره مورد توجه مردم کشورمان قرار دارد.

مهندس محمد رضا رضا زاده افزود: سال گذشته آرامگاه حافظ شیرازی و تخت جمشید رکورد دار تعداد بازدید نوروزی در سطح کشور بودند.

وی با تاکید براینکه امسال مسافران بیشتری نسبت به سال گذشته وارد شیراز می شوندخاطرنشان کرد: شایسته است در ایام نوروز ستاد تسهیلات نوروزی شیراز با فعالیت مناسب سرآمد دیگر ستادهای کشور باشد.

در ادامه این مراسم فرماندار شیراز ضمن تشریح عملکرد ستاد تسهیلات نوروزی شیراز طی ایام گذشته افزود: ستاد تسهیلات نوروزی با 6 کمیته اسکان ، خدمات و رفاه، حمل و نقل ، بهداشت و درمان ، امنیت و تبلیغات و اطلاع رسانی طی ایام نوروز فعالیت خواهد کرد.

ابراهیم عزیزی ،از استقرار 6 کمپ مسافران نوروزی در شیراز خبر داد و افزود: باغ ملی، باغ جنت، پارک آزادی، پارک ولی عصر (عج) ورزشگاه ارتش و محل نمایشگاه بین المللی از جمله کمپ های پیش بینی شده در سطح شهر شیراز می باشد.

وی با تاکید بر لوزم توزیع مناسب جمعیت در ایام نوروز خاطرنشان کرد: با توزیع مناسب مسافران نوروزی در کمپ های سطح شهر می توان شرایط و خدمات رسانی مناسبی را برای میهمانان نوروزی فراهم کرد.

فرمانداری شیراز در ادامه، جمع آوری معتادان، متکدیان و اتباع بیگانه سطح شهر را از جمله اقدامات مناسب در ایام نوروز دانست و افزود: امیدواریم نوروز 86 نسبت به نوروز سال 85 خدمات مناسب تری را به مسافران نوروزی ارایه دهیم.

در ادامه مراسم شهردار شیراز نیز از استقرار 10 مجموعه ثابت سرویس بهداشتی در سطح شهر خبر داد و افزود: در ایام نوروز با هماهنگی های ایجاد شده از نظر پارکینگ با مشکل جدی مواجه نخواهیم بود.

دکتر جعفر قادری از نصب 350 تابلو و یکصد بنر جهت راهنمایی مسافران نوروزی در سطح شیراز خبر داد و خاطرنشان کرد: طی هماهنگی های ایجاد شده با شرکت مخابرات و برق و آبنما از کمپ های نوروزی شیراز با مشکل جدی مواجه نخواهیم بود.

در ادامه دکتر محمدرضا بذرگر رییس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان فارس با اعلام اینکه طی ایام نوروز 50 دفتر اطلاع رسانی در مبادی ورودی استان فارس استقرار می یابد تصریح کرد: برای این ایام یک میلیون انواع نقشه و بروشور چاپ شده است که در اختیار مسافران نوروز قرار خواهد گرفت.

وی در پایان از سه سانس شدن برنامه نور و صدای تخت جمشید خبر داد و اعلام کرد: در ایام نوروز آرامگاه حافظ به صورت بیست و چهار ساعته پذیرای میهمانان نوروزی خواهد بود.