راستگرایان در یک قدمی کسب اکثریت پارلمان اروپا

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل -شقایق لامع زاده: در حالی ۴۲۷ میلیون نفر از شهروندان کشورهای عضو اتحادیه اروپا از ۲۳ ماه می تا ۲۶ ماه می برای انتخاب ۷۵۱ نماینده در پای صندوق‌های رأی رفته اند که مطالبات آنها در این دور از انتخابات مواردی مانند هزینه‌های اتحادیه اروپا، تغییرات آب و هوایی و دستمزد کارگران و کارمندان عنوان شده است.

با وجود اینکه ۸ فراکسیون در پارلمان اروپا وجود دارد، اما همواره دو فراکسیون متعلق به احزاب راست میانه و چپ میانه با در اختیار داشتن کرسی‌های بیشتر از تعداد رأی بیشتر نیز برخوردار بوده و هستند.

احزاب راست گرا سیاست‌هایی مبتنی بر بسته و یا محدود شدن مرزهای اروپایی که کاهش ورود مهاجران و پناهجویان به اروپا از تبعات و اهداف اصلی است را با جدیت دنبال می‌کنند، اما از سوی دیگر چپ‌های میانه درست سیاستی مغایر با راست گراها را دنبال می‌کنند. آنها بر این باورند که با توجه به اهمیتی که اتحادیه اروپا برای آنها دارد همکاری بین کشورهای عضو برای پذیرش پناهجویان و کنترل مرزها می‌توان سیاست معقول و سنجیده‌ای بشمار آید.

در انتخابات در حال برگزاری پارلمان اروپا چند نکته بیشتر مورد توجه بوده است:

--چگونگی حضور انگلیس در اتحادیه اروپا و پارلمان اروپا

--تعیین تنها یک مقر اصلی برای پارلمان اروپا

--افزایش دستمزدها به بهانه بهبود اوضاع اقتصادی حاکم بر اروپا

--چگونگی تقابل و تعامل میان احزاب راستگرا و چپ گرا

چگونگی حضور انگلیس در اتحادیه و پارلمان اروپا

۵۰ میلیون شهروند انگلیسی در حالی حائز شرایط شرکت در انتخابات پارلمان اروپا بودند که تعویق تحقق برگزیت دلیل عمده حضور آنها در پای صندوق‌های رأی بود. تداوم حضور ۷۳ نماینده انگلیس در پارلمان اروپا همچنان در هاله‌ای از ابهام وجود دارد، زیرا در صورت اجرای توافق اولیه میان بروکسل -لندن نمایندگان این کشور نیز باید پارلمان را ترک کنند.

باید به این نکته توجه داشت که حضور نمایندگان انگلیس در پارلمان جدید اروپا به نفع منتقدان اتحادیه اروپا، سبزها و سوسیالیست‌ها خواهد بود. این در حالی است که ائتلاف راست میانه به دلیل خروج حزب محافظه کار انگلیس از این ائتلاف، از حضور نمایندگان این کشور در پارلمان آینده متضرر می‌شود.

تداوم حضور انگلیس در پارلمان اروپا سبب می‌شود تا توزیع ۲۷ کرسی از کل ۷۳ کرسی این کشور میان سایر کشورهای اروپایی با تعویق روبرو شود.

تعیین تنها یک مقر اصلی برای پارلمان اروپا

یکی از دلایل مشارکت اروپایی‌ها در انتخابات در حال برگزاری پارلمان اروپا تعیین تنها یک مقر برای برگزاری نشست‌های پارلمان است. در حال حاضر نیمی از نشست‌های پارلمان اروپا در استراسبورگ و نیمی دیگر در بروکسل برگزار می‌شود.

در حالی که شماری از مسئولان اروپایی نه تنها انتقادی نسبت به وضع موجود ندارند، کارشناسان نهادهای اروپایی بر این باورند که گرچه مثلث دفاتر پارلمان اروپا در استراسبورگ، بروکسل و لوکزامبورگ به منظور ایجاد یک جغرافیای کوچک و نمادین انتخاب شد، اما اکنون هزینه‌های جابجایی میان این شهرها به دردسری پرهزینه برای اروپا تبدیل شده است. هر ماهه تعداد زیادی از نمایندگان، کارکنان، اعضای گروه‌های پارلمانی، دستیاران پارلمانی و مترجمان آزاد پارلمان اروپا مجبور هستند میان این شهرها تردد داشته باشند، از سوی دیگر نباید از حمل و نقل و جابجایی اسناد و مدارک آنها با کامیون نیز غافل بود.

مسئولان اروپایی اما از این دوگانگی مکانی بعنوان یکی از عوامل اتحاد میان کشورهای اروپایی یاد می‌کنند، بقول «منفرد وبر» کاندیدای اصلی حزب مردم اروپا که معتقد است: از آنجایی که استراسبورگ «نماد آشتی فرانسه و آلمان بعد از چند دهه جنگ» است، تشکیل برخی از نشست‌های پارلمان اروپا در این مکان خالی از لطف نیست.

افزایش دستمزدها به بهانه بهبود اوضاع اقتصادی حاکم بر اروپا

یکی از ملاک‌های مشارکت مردمی در انتخابات پارلمان اروپا به برنامه‌ها و سیاست‌های احزاب درباره حقوق و دستمزد است. آنچه تاکنون محرز بوده روند کند رسیدگی به خواسته‌های مردمی در زمینه بیمه‌های اجتماعی، افزایش دستمزد و تضمین امنیت شغلی است. کارگرانی که در کشورهای شرق و جنوب اروپا زندگی می‌کنند مجدانه خواهان گسترده شدن پوشش بیمه‌های اجتماعی و کاهش نرخ خدمات آنها، به ویژه خدمات درمانی هستند.

چگونگی تقابل و تعامل میان احزاب راستگرا و چپ گرا

رویکردهای اصلی بین جریان‌های سیاسی در کشورهای اروپایی در واقع بر دو محور راست و چپ سیاسی می چرخد که هر کدام شاخص‌های خاص خود را دارند. عقاید غالب راستگراها از این قرار است: ملی گرایی افراطی و تاکید بر سنت‌های تاریخی، خروج از اتحادیه اروپا، مخالفت با حضور مهاجرین در کشورهای اروپایی و مخالفت با تعدد فرهنگی. بطور کلی راستگراها بر این باورند که آیندهٔ بهتری در کار است و آنها راه گذر از ترس، تردید، و رسیدن به این آینده را در اختیار دارند.

اما آنچه در میان چپ گراها رواج دارد عبارتند از: تاکید بر ارزش‌های سوسیالیستی، توزیع عادلانه ثروت بین لایه‌های مختلف اجتماعی، آزاد گذاشتن مرزها برای ورود مهاجرین و به رسمیت شناختن تعدد فرهنگی.

در حال حاضر و درباره انتخابات ۲۰۱۹ پیش بینی‌های حاصل از نتایج نظرسنجی در میان کشورهای اروپایی حاکی از حداقل دوبرابر شدن تعداد کرسی‌های احزاب راستگرا در پارلمان اروپا است. نشریه آلمانی بیلد در ماه فوریه نظرسنجی با موضوع جایگاه احزاب در پارلمان اروپا برگزار کرد. نتایج حاکی از آن بود که گروه راست تندرو موسوم به «اروپای ملت‌ها و آزاد» می‌تواند در انتخابات ماه می حدود ۶۷ کرسی را در اختیار بگیرد، در حالی که در فرانسه، حزب اجتماع ملی به رهبری «مارین لوپن» می‌تواند ۲۳ درصد از آرا را کسب کند و در ایتالیا نیز حزب اتحادیه شمالی به رهبری «ماتئو سالوینی» احتمالاً بتواند ۳۳ درصد آرا را بدست آورد.

شگفتی انتخابات ۲۰۱۹ تاکنون

بر خلاف تمام نظرسنجی‌های انجام شده حزب کارگر هلند توانست با کسب حداکثر آرا پیروزی را از آن خود کند. نتایج منتشر شده از انتخابات پارلمان اروپا در هلند نشان می‌دهد که جریان اصلی چپ میانه این کشور موفق شده از احزاب دست راستی لیبرال و پوپولیستها موقعیت بهتری را کسب کند. حزب کارگر هم با کسب تقریباً ۱۸ درصد آرا توانسته ۵ کرسی از ۲۶ جایگاه کشور هلند در پارلمان اروپا را کسب کند. گفتنی است «فرانتس تیمرمنز» رهبر حزب رهبر حزب سوسیال هلند از کاندیداهای اصلی احراز پست ریاست کمیسیون اروپا نیز هست.

نظر کارشناسی

«سوزی دنیسون» تحلیلگر سیاست خارجی از اندیشکدهٔ شورای روابط خارجی اروپا (ECFR) درباره انتخابات در حال برگزاری پارلمان اروپا معتقد است که شمار بالای لیست نامزدها بیش از هر چیز نشان می‌دهد که سیاست اروپا تحت تأثیر احساس شدید شکست سیستم قرار دارد.



وی با اشاره به اینکه احزاب ضداروپایی به فعالیت خود شتاب داده‌اند، بر این باور است که تا یک سوم کرسی‌های پارلمان آینده اروپا را احزاب دست‌راستی و ضداروپایی از آن خود کنند و حدود ۵۰ حزب دیگر می‌توانند با هم ائتلاف تشکیل بدهند.

نتایج رسمی انتخابات پارلمان اروپا در تمام کشورهای عضو اتحادیه اروپا یکشنبه شب ساعت ۲۳ به وقت محلی و پس از بسته شدن آخرین حوزه‌های رأی گیری اعلام خواهد شد.