به گزارش خبرگزاری مهر، «ینس استولتنبرگ» دبیر کل ناتو در گفتگو با روزنامه ولت ام زونتاگ درباره احتمال بروز حمله سایبری از سوی روسیه در جریان برگزاری انتخابات پارلمان اروپا اظهار داشت: ناتو در صورت هر نوع حمله سایبری روسیه از اتحادیه اروپا حمایت می‌کند.

استولتنبرگ در ادامه افزود: شواهدی در دست است که تلاش روسیه برای انتشار اطلاعات نادرست و حمله سایبری را نشان می‌دهد.

دبیر کل ناتو با تاکید بر لزوم برخورد با انتشار هرگونه خبر جعلی در فضای مجازی خاطر نشان کرد: اتحادیه اروپا و ناتو باید فضای امنی را برای تبادل هرگونه اطلاعات در اختیار داشته و از آن استفاده کنند.

این در حالی است که به تازگی تعدادی از مقامات اتحادیه اروپا در خصوص مداخله روسیه در انتخابات پارلمان اروپا هشدار داده اند.

انتخابات پارلمان اروپا تا ساعت ۲۳ امشب بوقت محلی ادامه خواهد داشت.