دولت بلژیک در آستانه فروپاشی قرار گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، بر اساس نظرسنجی‌هایی که پیش از برگزاری انتخابات پارلمان انجام شده، پیش بینی می‌شود «شارل میشل» نخست وزیر این کشور که در ماه دسامبر سال گذشته میلادی از پارلمان رأی عدم اعتماد دریافت کرده بود، نتواند در قدرت باقی بماند.

با وجود اینکه استعفای میشل پس از رأی اعتماد مورد پذیرش پادشاه این کشور قرار گرفت، اما از وی خواست تا زمان برگزاری انتخابات پارلمان امور جاری کشور را در دست داشته باشد.

برخی اخبار از این حکایت دارد که تشکیل یک دولت جدید، بعد از انتخابات امروز چندین ماه به طول بیانجامد.