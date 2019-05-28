انفجار در سوله نگهداری سیلندرهای گاز/ فوت یک نفر در لحظه انفجار

به گزارش خبرنگار مهر، جلال ملکی سخنگوی سازمان آتشنشانی اعلام کرد: ساعت ۱۵ و ۲۱ دقیقه ظهر امروز، حادثه انفجار در یک کارگاه صنعتی در خیابان شهید رجایی سهراه خیرآباد به سامانه ۱۲۵ آتشنشانی شهرداری تهران اطلاع داده شد و بلافاصله ایستگاه شماره ۹ و تاسیسات پشتیبانی به محل اعزام شدند.
ملکی افزود: به محض رسیدن آتشنشانان مشاهده میشود که در یک کارگاه صنعتی مخصوص شارژ و نگهداری و تعمیرات انواع سیلندر گاز، در یکی از سولههای بزرگ که محل نگهداری مخازن گاز بود یک اتاقک حدود ۱۲ متری وجود داشت که بخشی از کارهای فنی و تخصصی در حوزه گاز در این اتاق انجام میگرفت.
وی ادامه داد: دو نفر در همین اتاقک مشغول انجام کار بودند که به یکباره انفجار شدیدی در داخل این اتاقک صورت میگیرد و در اثر آن اتاقک کامل تخریب و بخشی از سقف سوله اصلی هم تخریب میشود. تمام لوازل داخل سوله بزرگتر به هم میریزد و بر اثر انفجار، کابل برق فشارقوی پاره شده و روی فضای سبز پشت مجموعه میافتد و باعث شعلهوری بخش کمی از فضای بیرونی میشود.
سخنگوی سازمان آتشنشانی گفت: آتشنشانان همزمان با خاموش کردن آتش مشغول خارج کردن آن دو نفر از اتاقک شدند. خوشبختانه انفجار باعث شعلهور شدن سوله اصلی و سرایت به سیلندرهای گاز نشد و در حد یک انفجار خرد ناگهانی بود اما شدت انفجار به حدی بود که دو فردی که داخل اتاقک بودند شدیداً دچار مصدومیت شدند.
ملکی ادامه داد: با حضور عوامل اورژانس و بررسیهای لازم مشخص شد یک نفرشان در همان لحظات اولیه انفجار در اثر شدت جراحات وارده جان خود را از دست داده و نفر دوم که دچار مصدومیت شدید بود و وضعیت وخیمی داشت توسط عامل اورژانس به مراکز درمانی منتقل شد.
به گفته وی در حال حاضر نیروهای آتشنشانی مشغول ایمنسازی محل و بررسی هستند و بعد از اتمام کار کارشناسان محل تحویل عوامل انتظامی و مسئولان پروژه خواهد شد.
سخنگوی سازمان آتشنشانی تاکید کرد: خواهش میکنیم از عزیزانی که با مواد قابل اشتعال و انفجار مثل گازها که قابلیت انفجار زیادی دارند حتماً ایمنی لازم را رعایت کننند خصوصاً در بخشهایی که قرار است کار فنی و مهندسی به ویژه ترکیب گازها انجام شود دقت لازم را داشته باشند کوچکترین بیاحتیاطی و عدم رعایت مسائل ایمنی میتوان حوادث گرانی را رقم بزند.
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