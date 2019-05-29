مذاکرات جدید درباره برگزیت غیر ممکن است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه ان تی وی، «ژان کلود یونکر» رئیس کمیسیون اروپا در سخنانی در بروکسل انجام هرگونه مذاکره جدید درباره برگزیت را منتفی اعلام کرد.

وی افزود: آنچه که درباره برگزیت به توافق رسیده کاملاً واضح و شفاف است، بنابراین هیچ دلیلی برای انجام مذاکرات جدید در این خصوص وجود ندارد.

رئیس کمیسیون اروپا با اشاره به اظهارات اخیر «لیام فاکس» وزیر تجارت انگلیس بهنگام سفر به مصر گفت: مقامات انگلیس باید دست از هرگونه اقدام تنش زا درخصوص برگزیت برداشته و دولت این کشور را برای تحقق آن یاری کنند.

وزیر تجارت انگلیس در زمان سفر به مصر گفته بود: از اینکه اتحادیه اروپا نمی خواهد با مذاکرات جدید تغییراتی را در برگزیت ایجاد کند، متاسفم!

انگلیس تا پایان ماه اکتبر زمان دارد تا اتحادیه اروپا را ترک کند.