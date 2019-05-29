دیدار ذوب آهن و النصر برنده نداشت/الاتحاد حریف بعدی نماینده ایران

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال ذوب آهن ایران در آخرین دیدار از مرحله مقدماتی لیگ قهرمانان آسیا از ساعت ۲۳ چهارشنبه (به وقت تهران) به مصاف تیم النصر عربستان رفت که این بازی با نتیجه تساوی بدون گل‏‬ به پایان رسید.

در این مسابقه که ۴۵۶ تماشاگر برای تماشای آن در ورزشگاه العربی قطر حضور داشتند، تلاش دو تیم در پایان ۹۰ دقیقه ثمری نداشت تا ذوب آهن ایران با ۱۲ امتیاز به عنوان تیم اول گروه A به مرحله بعد صعود کند. النصر هم ۱۰ امتیازی شد و به عنوان تیم دوم گروه به مرحله بعد رفت.

نماینده ایران بازی را با ترکیب محمدباقر صادقی، وحید محمدزاده، هادی محمدی، حمید ملکی، محمد نژاد مهدی (مجتبی مقتدایی)، قاسم حدادی فر، رضا حبیب زاده (علیرضا منظمی)، حمید بوحمدان، محمدرضا عباسی (علیرضا چراغعلی)، محمدرضا حسینی و ارسلان مطهری آغاز کرد. اوساگونا و فخرالدینی به دلیل محرومیت و رشید مظاهری و مسعود ابراهیم زاده هم به خاطر مصدومیت در این بازی حضور نداشتند.

ذوب آهن در نیمه اول صاحب چند موقعیت گلزنی شد که این فرصت‌ها تبدیل به گل نشد. النصری ها هم در نیمه نخست در چند موقعیت دروازه ذوب آهن را تهدید کردند.

در نیمه دوم هم دو تیم بازی پایاپایی را به نمایش گذاشتند. بیشتر حملات ذوب آهن روی سمت چپ دفاع النصر و روی حرکات سیدمحمد حسینی متمرکز بود. در دقیقه ۶۳ نماینده عربستان صاحب یک موقعیت خوب گلزنی شد که باقر صادقی دروازه بان ذوب آهن این موقعیت را دفع کرد. در دقیقه ۷۲ هم صادقی شوت بازیکنان النصر را مهار کرد و اجازه نداد دروازه ذوب باز شود.

قضاوت این مسابقه بر عهده والنتین کوالنکو داور ازبکستانی بود.

این بازی قرار بود در شهر کربلا برگزار شود که با تصمیم AFC و به دلایل امنیتی به تعویق افتاد و در شهر دوحه برگزار شد.

به این ترتیب ذوب آهن تنها نماینده ایران در مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا است و باید در این مرحله به مصاف تیم الاتحاد عربستان (تیم دوم گروه B) برود. النصر هم حریف الوحده امارات شد.