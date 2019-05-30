آوار برداری از ۳۹ واحد تخریب شده در سیل انجام شده است

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر آسمانی‌مقدم در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: کار آوار برداری از ۳۹ واحد تخریبی در ۱۳ روستای سیل‌زده خراسان‌جنوبی انجام شده است.

مدیرکل بنیاد مسکن خراسان‌جنوبی با اشاره به اینکه ۲۴۵ واحد احداثی در سطح استان داریم، بیان کرد: برای هر واحد احداثی ۴۰ میلیون تسهیلات با بازپرداخت ۱۵ ساله و همچنین ۱۰ میلیون وام بلاعوض اعطا می‌شود.

آسمانی‌مقدم با تبیین اینکه خانه‌های خشت و گلی آسیب‌دیده قابل مرمت و بازسازی نیستند، ادامه داد: برای خانه‌هایی که بنا به تشخیص کارشناسان بنیاد مسکن قابل تعمیر و مرمت است ۱۵ میلیون تسهیلات با بازپرداخت هفت ساله و ۵ میلیون وام بلاعوض پرداخت می‌شود.

وی با اشاره به اینکه برخی از روستائیان آسیب‌دیده از سیل تمایل دارند از خانه‌های آسیب دیده خود برای انباری و یا نگهداری علوفه دام استفاده کنند، افزود: این افراد باید تعهد بدهند از این بناها برای سکونت استفاده نکنند چرا که آسیب‌زا است.

مدیرکل بنیاد مسکن خراسان‌جنوبی با بیان اینکه ۳۵ نفر برای تشکیل پرونده جهت اقدامات بعدی برای دریافت تسهیلات و ساخت منزل مراجعه کرده‌اند و کار جانمایی ۴۴ واحد مسکونی انجام شده است، یادآور شد: از نظر اعتباری مشکل خاصی وجود ندارد و در صورت مراجعه مردم کار آنان پیگیری می‌شود.