ماشا الله پروین در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: آموزش و پرورش استان کرمانشاه با داشتن ۳۴ هزار و ۴۹۶۷ دانش آموز و ۲۵ هزار و ۴۹۱ فرهنگی شاغل و برخورداری از ۱۵ هزار و ۷۶۶ کلاس درس و ۴۳۲۳ مدرسه در سال تحصیلی ۹۷-۹۸ در اقصی نقاط استان در حال فعالیت است.

وی گفت: تمام فعالیت این اداره کل در راستای پوشش تحصیلی کامل دانش آموزان استان است به نحوی که در بعضی از مناطق دور افتاده و صعب العبور حتی با وجود یک دانش آموز، یک معلم اختصاص یافته است.

معاون برنامه ریزی، پژوهش و نیروی انسانی اداره کل آموزش و پرورش استان کرمانشاه عنوان کرد: همزمان با سراسر کشور رشد جمعیت دانش آموزان استان در حال افزایش است، به دنبال آن نیاز به نیروی انسانی، کلاس و مدرسه نیز بیشتر می شود این در حالی است که تعداد بیشتری از معلمان ما همانند دیگر استان های کشور به سمت و سوی بازنشستگی می روند که تا حدودی ممکن است با کمبود معلم در بعضی از مناطق محروم استان روبه رو شویم.

وی تصریح کرد: با تدابیر اندیشیده شده با جذب نیرو های استخدامی ماده ۲۸، فارغ التحصیلان تربیت معلم، ورودی های سرباز معلم و نیرو های حق التدریس طوری برنامه ریزی شده است که برای شروع سال تحصیلی جدید در روز اول مهر ماه هیچ کلاسی بدون معلم در سطح استان نداشته باشیم.



پروین با بیان اینکه آموزش و پرورش استان درصدد ایجاد زمینه و بستر لازم برای تحصیل تمامی دانش آموزان است، خاطرنشان کرد: تمام تدابیر لازم برای پوشش تحصیلی و جذب دانش آموزان بازمانده از تحصیل در نظر گرفته شده است.