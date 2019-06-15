به گزارش خبرنگار مهر، منصور رشیدی یکی از چهرههای ماندگار تاریخ فوتبال استقلال است. رشیدی سالها با پیراهن استقلال و تیم ملی ایران در میادین فوتبال حضور داشت و سالهای زیادی هم در کسوت مربیگری روی نیمکت این تیم نشست.
با پیشکسوت و مربی سابق آبی پوشان در خصوص مسائل مربوط به این تیم گفتگویی انجام شده است که میخوانید:
* حضور استراماچونی را مثبت ارزیابی میکنم
استراماچونی مربی جوانی است که کارنامه او به جز دوران کوتاهی که در اینتر بوده خیلی قابل توجه نیست. اما به طور کلی من حضور او در استقلال را مثبت ارزیابی میکنم و به او امیدوارم. باید از استراماچونی حمایت شود تا بتواند در این تیم موفق شود. صرف خارجی بودن یک مربی تضمین موفقیت و قهرمانی تیمی نیست.
* نباید از استقلال انتظار قهرمانی داشت
همانطور که گفتم صرف استخدام مربی خارجی ضامن قهرمانی نیست و باید همه باشگاه دست به دست هم دهند تا یک تیم قهرمان شود. به اعتقاد من نباید از استقلال در این فصل هم انتظار قهرمانی داشت. باید از استراماچونی انتظار داشت تیم را بسازد و زمینه قهرمانی را برای سالهای بعد فراهم کند.
این خیلی سخت است که یک مربی خارجی در همان سال اولی که به فوتبال ما میآید قهرمانی به دست آورد. اگر استراماچونی استقلال را در این فصل قهرمان کند واقعاً شاهکار کرده است. هوادار هم باید این موضوع را درک کند و برای قهرمانی به تیم و باشگاه فشار نیاورد.
* رحمتی میدانست دیگر در استقلال جایی ندارد
رحمتی دروازهبان باتجربهای است که سن و سالی از او گذشته است. البته دروازهبانی پستی هست که به آن صورت سن و سال نمیشناسد و دروازهبان ها میتوانند بیشتر از دیگر بازیکنان بازی کنند. رحمتی آنقدر تجربه دارد که فهمیده دیگر در استقلال جایی ندارد و خودش تصمیم به جدایی گرفت. رحمتی میداند یکی دو سال بیشتر نمیتواند فوتبال بازی کند و ترجیح داد به مشهد برود و در این یکی دو سال آخر فوتبالش یک پول خوب هم بگیرد.
* سود سه جانبه
معتقدم رحمتی تصمیمی گرفت که هم به نفع خودش بود، هم به نفع استقلال و هم به نفع پدیده. به نفع خودش بود چون از حواشی که برایش ایجاد شده بود دور میشود، به نفع استقلال شد چون فشار هواداران بر باشگاه کم میشود و به نفع پدیده شد چون این تیم در آسیا حضور دارد و حضور یک دروازهبان باتجربه مثل رحمتی به این تیم کمک میکند.
* خداحافظی برای رحمتی گزینه مناسبتری بود
هر فردی برای خودش تصمیم میگیرد و برای یک تصمیم همه جوانب را در نظر میگیرد. اما اگر من به جای رحمتی بودم ترجیح میدادم به جای آنکه یک فصل در تیم دیگری بازی کنم و پول آن را بگیرم، فوتبال را با پیراهن استقلال به پایان برسانم. این تصمیم من بود، در صورتی که به جای رحمتی بودم و او خودش میداند که چه تصمیمی برایش بهتر است. اما شاید بهتر بود او همینجا و با پیراهن استقلال دستکشها را آویزان میکرد.
* وابستگیها به پول بیشتر شده
فوتبال در این ایام با فوتبال گذشته تفاوت زیادی دارد. در گذشته بازیکنان عرق زیادی به پیراهن داشتند و پول برای شأن در درجه دوم اهمیت بود. اما الان وابستگی بازیکنان بیشتر به پول است تا پیراهن. از همین رو خیلی از بازیکنان ترجیح میدهند تاجایی که میتوانند از تتمه توان شأن هم برای درآمدزایی استفاده کنند. اما در گذشته بازیکنان ترجیح میدادند خیلی وقتها روی تعصب به پیراهنشان پافشاری کنند. شاید هم احتیاج مالی باعث شود بازیکنان تصمیماتی بگیرند که مبنای آن مسائل اقتصادی است.
* نباید کادر فنی شلوغ باشد
معتقدم نباید کادر فنی و دور و بر سرمربی شلوغ باشد. تعدد نفرات در کادر فنی باعث ایجاد تعدد سلیقه میشود و این موضوع منجر به اختلاف میشود و در نهایت تیم نتیجه نمیگیرد. استراماچونی باید کادر فنیاش را خلوت کند تا حاشیهها از این تیم دور شود. مثلاً بحثی که این روزها در این تیم داغ شده «جاسوس بازی» است. مثل همین فایل صوتی که از فرهاد مجیدی پخش شده و یک حاشیه جدید ایجاد کرده است. اگر کادر فنی و نیمکت خلوت شود این حاشیهها هم جمع و جور میشود و دیگر خبری از جاسوس و جاسوس بازی هم نخواهد بود.
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