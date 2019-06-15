دومین پیروزی منصوریان در لیگ ووشو چین

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون ووشو، الهه منصوریان که همراه با تیم شانگهای در لیگ حرفه ای چین به مبارزه می پردازد در دومین رقابت خود به مصاف حریفی از کشور میزبان رفت و با ناک اوت به پیروزی دست یافت.

وی در این خصوص گفت: برایم فرقی نمی کند که برابر چه حریفی به میدان می روم و هدفم کسب پیروزی در تمامی مبارزات است.در این مبارزه نیز، ضربات زیادی به حریفی وارد کردم و در نهایت به ضربه مشتی که زدم، رقیب نقش بر زمین شد.

منصوریان ادامه داد: بزودی به ایران بازخواهم گشت تا در اردوهای آماده سازی تیم ملی حضور یابم. می خواهم با موفقیت در مسابقات انتخابی تیم ملی به ترکیب اصلی نزدیک شوم و در مسابقات قهرمانی جهان، افتخار دیگری برای ووشوی ایران کسب کنم.

وی در پایان گفت: در اوج قرار داشتن من با کمک فدراسیون ووشو بوده است و می خواهم با کسب مدال طلای جهان، گوشه ای از حمایت های فدراسیون را جبران کنم.