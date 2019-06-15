به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم امینی نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران بیان داشت: در کلانشهرهایی نظیر استانبول، نیویورک و پاریس، تعداد اعضای شورای شهر به عنوان پارلمان محلی، جایگاه و نحوه انتخاب این شوراها به مراتب بیشتر، و از جایگاه قوی و تأثیرگذارتری برخوردار هستند.
رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورا بعنوان شاهد مثال بیان داشت که استانبول با جمعیت قریب به بیست میلیون بعنوان یکی از پنج کلان شهر بزرگ دنیا از بیست و هفت منطقه تشکیل که هر منطقه دارای شهردار و شورای شهر مستقل بوده که با رای شهروندان آن منطقه برای مدت پنج سال انتخاب می شوند و شورای شهر استانبول نیز دارای ٢٠٨ عضو است و رییس شورای شهر، شهردار استانبول نیز میباشد.
این عضو شورای شهر در ارتباط با نحوه انتخاب و ویژگیهای شوراهای شهر در در برخی کلانشهرهای بزرگ جهان افزود: در این شهرها اعضای شوراها به صورت منطقهای انتخاب میشوند و با تقسیم هر شهر به مناطق و محلات مختلف، از هر منطقه یک نفر به عنوان عضو پارلمان محلی انتخاب میشود و در نتیجه عدالت در تقسیم بندی اعضای شورا بهتر محقق میشود. اما در کشور ما به دلیل نوپا بودن شوراهای شهر و شورایاریها فاصله زیادی تا وضعیت مطلوب داریم.
رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر تهران افزود: ارتباط میان شورای شهر و شورایاریها آنگونه که باید نهادینه نشده است و باید سازوکاری فراهم شود که ارتباط و تعامل میان این دو شورا دقیق، نزدیک و صمیمیتر شود و به تبع آن در تصمیمگیریها به نتیجه مطلوب تری دست یافت.
نایب رئیس شورای شهر تهران ادامه داد: ستاد شورایاریها باید بانی ارتباط و افزایش تعامل میان اعضای شورایاریها و اعضای شورای شهر باشند و لازم است به شورایاریها بهعنوان مردمیترین و موثرترین عامل برای مشارکت مردم در اداره شهر بیشتر توجه شود و با تعاملی منطقی و مثبت مشکلات نحوه تعامل شورای شهر و شورایاریها مرتفع شود.
عضو شورای شهر تهران در ارتباط با دشواری کار اعضای شورای شهر گفت: تعداد کم اعضای شورای شهر در تهران باعث میشود تا اعضای شورا فرصت کافی برای رسیدن به همه وظایف و اختیارات خود را نداشته باشند و از این رو لازم است با اصلاح قانون انتخابات شوراها، تعداد اعضای شورای شهر تهران افزایش یابد.
عضو حقوقدان شورای شهر افزود: به دلیل تعداد کم اعضای شورای شهر تهران و وظایف بسیار عدیده و پراکندهای که در این کلانشهر وجود دارد که مانع ملاقات مستمر مردمی با شهروندان همه مناطق و محلات شهر میشود، شورایاریها را میتوان حلقه اتصال اعضای شورا با مردم دانست که درد دلها، مشکلات، پتانسیلها و نقاط ضعف و قوت محلات در عرصههای فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی را با اعضای شورا مطرح کنند، تا شورا اقدامات لازم را متناسب با این نیازها در برنامهها و اقدامات خود بگنجاند.
امینی ادامه داد: متاسفانه علیرغم پیشبینی در قانون اساسی، شورایاریها کماکان درخصوص ساختار و وجود خود با چالش روبرو هستند و برخی در ساختار قدرت با نفس وجود این نهاد مشکل دارند.
این حقوقدان در ادامه با اشاره به وجود اختلاف میان اهالی جامعه سیاست در ارتباط با جایگاه حقوقی شورایاریها و بیان این نکته که برخی از تصمیمگیران عرصه سیاست براین باور هستند که ازنظر قانون اساسی، فعالیت شورایاریها جنبه قانونی ندارد افزود: باتوجه به وجود این باور در میان برخی از تصمیمگیران و بیم حذف نهاد شورایاریها در صورت ارائه طرح به مجلس شورای اسلامی، شورای عالی استانها نسبت به ارائه طرح درخصوص شورایاریها به مجلس شورای اسلامی محتاطانه عمل میکند.
عضو شورای شهر تهران در خصوص ادعای لغو برخی اختیارات شورایاریها در دوره انتقال بیان داشت: اعضای فعلی تا زمان آغاز بهکار اعضای دوره جدید شورایاری ها باید بتوانند وظایف خود را انجام دهند.
نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران در پایان اظهار کرد: راهحل جلوگیری از تخلفات انتخاباتی و حضور رأی دهندگان اتوبوسی در رأیگیری شورایاریها که در همه انتخابات ها وجود دارد و تنها مختص انتخابات شورایاری نیست، تغییر شیوه برگزاری انتخابات و همچنین ترغیب شهروندان محلات به حضور در انتخابات شورایاریها است تا با افزایش آرای شرکتکنندگان، رأیهایی از ایندست نتوانند تأثیرگذار باشند.
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