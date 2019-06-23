افراد فاقدبیمه برای دریافت دفترچه بیمه ایرانیان سریعتر اقدام کنند

کیومرث مظفری در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه ۳۳ دفتر پیش خوان دولت در استان کرمانشاه فرآیند صدور دفترچه بیمه سلامت را انجام می‌دهند، از صدور دفترچه برای یک میلیون و ۲۵۰ هزار نفر از جمعیت استان کرمانشاه تحت پوشش خبر داد.

وی با بیان اینکه این میزان ۶۲ درصد از جمعیت استان را تشکیل می‌دهد، افزود: افرادی که تحت پوشش هیچ بیمه درمانی نبوده و تاکنون و به هر دلیلی از دریافت بیمه نامه خود جامانده اند، هر چه سریع‌تر و ظرف چند روز آینده با مراجعه به دفاتر پیشخوان نسبت به این موضوع اقدام کنند.

مدیرکل بیمه سلامت استان کرمانشاه بیان داشت: افراد مجهول الهویه و خانواده زندانیان نیز تحت پوشش بیمه سلامت قرار می‌گیرند و هزینه درمان آن‌ها رایگان است.

وی یادآور شد: سازمان بیمه سلامت ۹۰ درصد هزینه‌های بستری و ۷۰ درصد از هزینه‌های سرپایی بیماران را طبق تعرفه مصوب پوشش می‌دهد.

مظفری از وجود ۱۰۴۰ مرکز درمانی سرپایی و بستری در استان خبر داد که طرف قرار داد بیمه سلامت بوده و به تحت پوششین بیمه سلامت خدمات می‌دهند.

وی اشاره‌ای به کسب رتبه اول کشور توسط این دستگاه در صدور دفترچه بیمه سلامت برای مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) داشت و خاطرنشان کرد: تاکنون ۳۰ هزار دفترچه بیمه سلامت برای مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) استان کرمانشاه صادر شده است.