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۵ تیر ۱۳۹۸، ۱۴:۱۸

با این ساعت کدنویسی بیاموزید

با این ساعت کدنویسی بیاموزید

ساعت هوشمندی ابداع شده که می توان برای آن کد نویسی انجام داد و از آن برای آموزش کد نویسی به کودکان استفاده کرد.

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به گزارش خبرگزاری مهر، ساعت هوشمندی به نام watch X ابداع شده که هر کسی می تواند برای آن کد نویسی انجام دهد.

این نخستین ساعت هوشمند دنیا است که به کاربران اجازه می دهد با زبان برنامه نویسی Scratchدرپلتفرم Arduino دستگاه کد نویسی کنند. کودکان می توانند با کمک این دستگاه هوشمند بازی کنند و کد نویسی را بیاموزند.

به این ترتیب می توان watch X را با کمک یک آداپتور به کامپیوتر Arduino تبدیل کرد یا به وسیله آن یک ربات را کنترل کرد.

همچنین این گجت قابلیت تبدیل شدن به یک مانتیور سلامت، کنترل از راه دور موسیقی یا یک قطب نمای دیجیتال است.

کد مطلب 4650701

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    نظرات

    • امیر ۱۴:۳۰ - ۱۴۰۳/۰۳/۰۵
      0 0
      پاسخ
      چگونه من میتوانم این ساعت رو خریداری کنم؟

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