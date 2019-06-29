فرهنگ حوزوی را در میان خانواده ها ترویج کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت شهادت امام جعفر صادق (ع) بنیانگذار فقه شیعه مراسمی صبح روز شنبه از سوی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی و دفتر نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین در مسجد شیخ الاسلام برگزار شد.

در این مراسم که آیت الله احمد خاتمی امام جمعه موقت تهران، نایب رئیس مجلس خبرگان رهبری، آیت الله عبدالکریم عابدینی نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین، منوچهر حبیبی معاون سیاسی امنیتی استانداری قزوین، حجت الاسلام علی قابل رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، داوود محمدی نماینده قزوین در مجلس شورای اسلامی و جمع زیادی از مردم قزوین حضور داشتند در سوگ ششمین اختر تابناک امامت و ولایت مدیحه سرایی شد.

احمد خاتمی در این مراسم با تسلیت به مناسبت شهادت امام جعفر صادق (ع) و گرامیداشت یاد شهید بهشتی و ۷۲ تن از یاران باوفایش اظهار داشت: حوزه علمیه امام جعفر صادق (ع) ۴ هزار شاگرد را تربیت کرده در شرایطی که مدینه زمان پیامبر (ص) بسیار کوچک و حتی از یک روستا کوچک‌تر بود اما هزاران شاگرد تعلیم یافتند.

وی بیان کرد: البته همه شاگردان زبده نبودند و برخی فقط سهمشان ثبت و ضبط یک روایت بود و افرادی هم بودند که ۳۰ هزار روایت از امام باقر (ع) و ۱۵ هزار روایت از امام صادق (ع) حفظ بودند.

نایب رئیس مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد: امام هرچند حوزه نداشت اما حوزه را به خانه‌ها برد و گروه های مختلفی شاگردان امام را تشکیل می‌دادند که از بزاز، لباس فروش،

روغن فروش، صراف و صنوف مختلف در میان شاگردان امام حضور داشتند.

وی یادآورشد: ما امروز به طلبه‌های ممهز و توانمند نیاز داریم تا برای گسترش فرهنگ دینی، فرهنگ حوزه علمیه را به خانه‌ها ببریم و گسترانیدن فرهنگ حوزوی را میان جامعه ترویج کنیم.

امام جمعه موقت قزوین تصریح کرد: می‌توانیم از بازنشسته‌های نظامی، معلمان آموزش و پرورش، ادارات، استفاده کنیم تا ضمن آشنایی با تفسیر نهج البلاغه، قرآن، احکام دین برای ترویج دین در جامعه و میان خانواده‌ها از این ظرفیت بهره بگیریم.

فرهنگ حوزه را به خانه ها منتقل کنیم

وی اظهارداشت: هنر امام جعفر صادق (ع) این بود که حوزه را به خانه‌ها برد و ما باید بسیج دینی را با بردن فرهنگ حوزه به خانه‌ها محقق کنیم.

خاتمی گفت: امروز فضای مجازی پیامدهای زیادی دارد و موجب شده حتی کتاب خوانی تحت تأثیر قرار گیرد در حالی که در فضای مجازی ای کاش دنبال کتاب باشند، اما دنبال شایعات و خبرسازی هستند.

امام جمعه موقت تهران بیان کرد: کسادی کتاب خوانی در میان متدینین یک آفت خطرناک است که باید مراقب باشیم و نگذاریم مطالعه در جامعه کم رونق شود و اگر فرهنگ حوزه به خانه‌ها برود مطالعه و کتاب خوانی هم رونق می‌گیرد.

وی گفت: امام صادق (ع) فعالیت فرهنگی را یک کار اصیل و اساسی می‌دانست و این کار فرهنگی بسیار اصیل و ماندگار است و برای همین دشمنان به جان فرهنگ افتاده اند و

این حرکت بدون برنامه نیست.

خاتمی اظهارداشت: اگر در حوزه فرهنگی آسیب ببینیم انقلاب آسیب دیده است و باید مراقب باشیم تا در این حوزه عقب نمانیم.

وی تصریح کرد: در دوران امام صادق (ع) نگذاشتند دین تبیین شود و بیش از ۱۰۰ سال آن را معطل کردند اما حضرت این تبیین را با کار فرهنگی ترویج کرد.



خاتمی گفت: به کار فرهنگی باید نگاه کاربردی داشته باشیم و طلاب و روحانیون به امور فرهنگی و محراب به عنوان سنگر انسان سازی نگاه کنند و آن را جدی بگیرند و به نماز

جماعت اهمیت دهند و جوانان را هدایت و روشن کنند.

امام جمعه موقت تهران یادآورشد: چرا در مجالس گاهی فقط به مداحی بسنده می‌شود در حالی که از علما باید استفاده کنید تا مردم آگاه شوند و از معاد، توحید و قرآن بگویند تا آموزه‌های دینی تقویت شود.

آیت الله احمد خاتمی در ادامه سخنان خود در جمع مردم قزوین در مسجد شیخ الاسلام بیان کرد: توسل به ائمه را هرگز ترک نکنید تا از مسیر الهی و لطف حق خارج نشوید، حتی قرائت قرآن در انسان تحول ایجاد می‌کند.

وی بیان کرد: سه ویژگی از تربیت یافتگان امام جعفر صادق (ع) است و امروز حوزه‌های علمیه در صورتی تأثیر گذارند که این سه ویژگی را داشته باشند.

اخلاق باید زینت مجالس و مؤمنان باشد

استاد حوزه علمیه اضافه کرد: شیعیان حضرت باید به اخلاق پایبند باشند و آن را درس اصلی بدانند و به آن عمل کنند که بهترین تبلیغ است.

وی اضافه کرد: اخلاق باید زینت مؤمن باشد زیرا عرصه فرهنگی جای شعار دادن نیست و همه باید دنبال برجستگی‌های علمی باشند.

خاتمی در ادامه با اشاره به مناسبت‌های روز از جمله سالروز سوء قصد به رهبر انقلاب و هفتم تیر شهادت آیت الله دکتر بهشتی و روز شهادت شهید محراب آیت الله صدوقی، روز سقوط هواپیمای مسافربری توسط ناوگان آمریکا در خلیج فارس و شهادت ۲۹۸ نفر در این حادثه تصریح کرد: از ششم تا ۱۲ تیرماه به عنوان هفته تحلیل حقوق بشر آمریکایی تعیین شده تا در این ایام از جنایت آمریکا پرده برداری شود.

وی اضافه کرد: ۵۰ هزار نفر در یمن تاکنون کشته شده اند که اتاق فکر و هدایت آنها در آمریکا بوده و ۱۷ هزار نفر را داعش های وطنی و منافقین به شهادت رساندند که همه افراد

معمولی بوند و این جنایات بنام آمریکا ثبت شده است.

نایب رئیس مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد: داعشی های وطنی آرزوی آمدن به ایران را به گور خواهند برد و ایران اسلامی راه ارزشی خود را با ولایت رهبری ادامه خواهد داد.

وی گفت: استان قزوین پرونده افتخار آمیزی دارد و روزگاری در اوج حاکمیت شیعه مرکز کشور بوده و قزوین این افتخار را دارد که زمام دین مردم در دست شیخ بهایی بوده است.

خاتمی اظهارداشت: این شهر روزگاری مدیریت دین را هدایت می کرده و امروز حوزه علمیه با نشاطی دارد که می‌تواند تأثیر گذار باشد.

