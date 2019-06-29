ترافیک نیمه سنگین در محور هراز

سرهنگ سیاوش محبی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص وضعیت ترافیکی محورهای مواصلاتی شرق استان تهران اظهار داشت: در حال حاضر شاهد تردد نیمه سنگین در مسیر شمال به جنوب و ترافیک پر حجم در مسیر جنوب به شمال در محور هراز هستیم.

وی افزود: انتظار داریم، با نزدیک شدن به پایان تعطیلات حجم ترافیک در مسیر بازگشت به تهران افزایش یابد و به همین دلیل و برای تسهیل در تردد مسافران حرکت در محور هراز از ساعت ۱۳ از رودهن به سمت آمل ممنوع می‌شود و از ساعت ۱۵ این محور از آمل به سمت رودهن با حضور مأموران پلیس راهور به‌صورت یک‌طرفه درخواهد آمد.

رئیس پلیس راه شرق استان تهران اضافه کرد: این محدودیت تا ساعت ۲ بامداد روز یکشنبه ادامه خواهد داشت.

محبی همچنین گفت: ترافیک در محور فیروزکوه و آزادراه پردیس- تهران نیز در حال حاضر به سوی تهران پر حجم است.

وی ترافیک در محورهای امام رضا (ع) و حرم تا حرم را عادی و روان توصیف کرد.