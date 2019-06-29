نشست معرفی منظومه رشد بر اساس مستندات قرآنی برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست «معرفی منظومه رشد بر اساس مستندات قرآنی» توسط هسته پژوهشی قرآن و روانشناسی دانشگاه تهران در دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه تهران برگزار شد.
اساتید مدعو، هادی بهرامی احسان، استاد تمام رشته روانشناسی و احمدرضا اخوت، مؤلف سلسله کتب منظومه رشد به بحث و سپس پاسخ به نقد و سوالات مربوط به منظومه رشد پرداختند.
هدف از این نشست، تبیین روششناسی منظومه رشد بر اساس مستندات قرآنی بود که توسط احمدرضا اخوت تبیین گردید.
سوال محوری در این بحث این بود که آیا قرآن برای انسان سیر رشدی را بیان کرده است؟ آیا این سیر مبتنی بر سن اوست؟ و اصولاً چگونه و با چه روششناسیای میتوان روند سیر و صیروریت انسان را به صورت مرتبهای، مرحلهای یا مدرج در قرآن بررسی نمود؟ در پاسخ بدین سوالات، احمدرضا اخوت در سه محور اصلی روششناسی منظومه رشد را تبیین نمود:
محور اول: واژه الانسان و کاربرد آن در آیات.
محور دوم: معناشناسی رشد و واژه مقابل آن غیّ.
محور سوم: واژگانی که مربوط به فعل و عمل انسان است که حالت تقابلی دارند، مانند: طیب و خبیث، خیر و شر، حسن و سو، ایمان و کفر، صدق و کذب.
در خلال نقد و سوالات مخاطبان، اعم از اساتید دانشگاهی، حوزویان و دانشجویان به سه کتاب معناشناسی رشد، فرآیندشناسی رشد و حجتشناسی (هر سه تألیف احمدرضا اخوت) به عنوان کتب مبنایی منظومه رشد استناداتی داده شد.
هادی بهرامی نیز در ادامه بدین نکته اشاره نمود که جایگاه این بحث در فضای روانشناسی به دلیل نیازمندی این رشته به مباحث مربوط به سلامت، اختلال و درمان انسان است. واژهشناسی مباحث مربوط به انسان توسط اساتید حوزه روششناسی قرآنی صورت میگیرد اما ربط دادن آن به نیازمندیهای روانشناسی و کاربرد آنها در این علم، وظیفه علمای این رشته است.
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