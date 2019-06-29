راه حل مشکلات کشور مذاکره با عهدشکن نیست/ فیضیه در کنار مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله علیرضا اعرافی در مراسم سالگرد حادثه خونین حمله به مدرسه فیضیه توسط رژیم طاغوت که غروب شنبه در سالروز شهادت امام صادق (ع) با حضور تعدادی از اساتید حوزه در مدرسه فیضیه برگزار شد، در سخنانی اظهار داشت: مرحوم آیت الله گلپایگانی نماد مرجعیت انقلابی و بیت آن مرجع فقید محل رفت و آمد انقلابیون بود و ایشان با اینکه میدانستند با برپایی مراسم عزاداری شهادت حضرت امام صادق علیه السلام رژیم طاغوت اقداماتی علیه آن انجام خواهد داد اما این مراسم را برپا کردند.
وی ادامه داد: آیت الله گلپایگانی پس از حادثه کشتار طلاب در مدرسه فیضیه عنوان کردند که راضی به رضای خداوند هستند و در واقع ایشان برای انجام وظیفه در برپایی این مراسم مقاومت کردند.
عضو شورای عالی حوزههای علمیه، واقعه مدرسه فیضیه را دستمایه حرکت امام راحل برشمرد و گفت: امام راحل توانستند ملت را متحد کنند و در نهایت دودمان رژیم طاغوت را بر باد دهند.
وی افزود: امروز نیز شاهد هستیم سپاه شیطان با عهدشکنیهای خود به دنبال ایجاد فشارهای بیشتر علیه ملت بزرگ ایران است و به ساحت رهبری نیز اهانت و به خیال خام خود آن را تحریم میکند.
حرمت شکنی در تحریم رهبری از عزم و مقاومت ملت ایران نمیکاهد
یت الله اعرافی با اشاره به نشست بحرین، گفت: امروز مزدوران آمریکا در منطقه نیز در منامه گردهم آمدند تا بتوانند روابط خود را با رژیم صهیونیستی عادی کنند که باید به این کشورها عربی گفت اف بر شما که با دشمنان خدا و رسول الله دست دوستی میدهید و به آرمانهای اسلام خیانت میکنید.
وی ادامه داد: ملت ایران بیدار است و در صحنه حضور دارد و حرمت شکنیهایی چون تحریم رهبری از عزم و مقاومت ملت نمیکاهد و این توطئهها خنثی خواهد شد و بینی دشمنان به خاک مالیده میشود.
امام جمعه قم با بیان اینکه دشمن با وجود اینکه از جنگ دم میزند اما همیشه از آن هراس دارد، گفت: آنان تلاش میکنند تا با افزایش تحریمها به ملت ایران فشار بیاورند و آنان اهل مذاکره و سازش نیستند و مذاکره با دشمن عهد شکن نباید صورت گیرد چرا که راه به جایی نمیبرد.
وی راه حل مشکلات کشور را استقامت در برابر عهد شکنان برشمرد و تصریح کرد: امروز فیضیه اعلام میدارد که در کنار ملت بزرگ ایران اسلامی قرار دارد و در برابر دشمن خیره سر میایستیم.
ولایت فقیه و جهاد برگرفته از معارف امام صادق (ع) است
آیت الله اعرافی در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه مکتب اهل بیت عصمت و طهارت (ع) به نام مکتب جعفری شناخته میشود که فلسفهای دارد، افزود: بیش از ۸۵ هزار حدیث در مجموعه کتاب بحارالانوار به ثبت رسیده است که از این تعداد بیش از ۳۵ هزار حدیث مربوط به امام صادق علیه السلام است.
وی گفت: احادیث امام صادق علیه السلام و امام باقر علیه السلام از جمله میراث گرانبهایی است که معارف اعتقادی و معرفتی را برای ما و بشریت به ارمغان آورده است.
مدیر حوزههای علمیه کشور با بیان اینکه امروز هیچ کتب فقهی از معارف بیان شده از سوی صادق آل محمد (ص) خالی نیست، افزود: بیش از دو هزار راوی در کتابهای خود احادیث امام صادق علیه السلام را بیان کردهاند و اگر این احادیث گرانبها نبود کتب فقهی ما در بیان و استدال احکام الهی خلع داشت.
وی بیان داشت: اصولی همانند ولایت فقیه و جهاد برگرفته از معارف امام صادق علیه السلام است که حاوی پیامهای زندگی بخش برای جهان امروز است.
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