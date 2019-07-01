سیب زمینی در میدان مرکزی میوه و تره بار کاهش قیمت داشته اما این کاهش قیمت در نرخ مغازه‌ها اعمال نشده و آنها این محصول را با ۵۰ درصد فاصله قیمتی در مغازه‌های سطح شهر تهران حدود ٩ هزارتومان در هرکیلوگرم عرضه می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، در جریان گران شدن سریالی محصولات کشاورزی، مدتی است قرعه به نام سیب زمینی افتاده و طی هفته‌های اخیر شاهد افزایش قیمت این محصول در بازار بوده‌ایم.

نکته قابل توجه در این میان آن است که میان قیمت‌های محصولات کشاورزی از مراکز عمده فروشی تا مراکز خرده فروشی همواره تفاوت‌های قابل توجهی وجود دارد. این درحالی است که به گفته مسئولان و دست اندرکاران، خرده فروشان موظف هستند حداکثر ٣۵ درصد سود به نرخ اولیه محصول اضافه کنند و آن را به فروش برسانند.

در حال حاضر قیمت هرکیلوگرم سیب زمینی در میدان مرکزی میوه و تره بار تهران بین ۵۵۰۰ تومان تا ۶۰۰۰ تومان است. حسن صابری، رئیس اتحادیه بارفروشان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: خوشبختانه قیمت سیب زمینی، در هفته جاری با افزایش عرضه حدود هزارتومان در میدان مرکزی میوه و تره بار کاهش یافته و به ۵۵۰۰ تا ۶,۰۰۰ تومان رسیده است.

وی با اشاره به حضور کامیون‌های حامل سیب زمینی برای تخیله بارهایشان در میدان مرکزی میوه و تره بار تهران، شرایط عرضه این محصول را بسیار مطلوب توصیف کرد و گفت: برخی اخبار منتشر شده مبنی بر افزایش نرخ سیب زمینی به کیلویی ٩ هزارتومان در مراکز عمده کذب است.

اما گزارش میدانی خبرنگار مهر نشان می‌دهد قیمت سیب زمینی در نقاط مختلف شهر تهران متفاوت و در برخی از مراکز خرده فروشی حدود ٩ هزارتومان است. درحالی که اگر سقف قیمت این محصول را ۶ هزارتومان در میدان مرکزی در نظر بگیریم با احتساب ٣۵ درصد سود، قیمت این محصول باید در مراکز خرده فروشی حدود ٨٠٠٠ تومان باشد.

در حال حاضر قیمت از میدان مرکزی میوه و تره بار تهران تا مراکز خرده فروشی حدود ٥٠ درصد اختلاف دارد.

قیمت از ۱۵ تیر متعادل می‌شود

پیش از این، صابری درباره دلایل افزایش قیمت سیب‌زمینی در بازار به خبرنگار مهر گفته بود: محصول سیب زمینی گرگان، کرمانشاه و دزفول در حال عرضه به بازار است ولی متأسفانه کافی نیست.

وی با اشاره به وقوع سیل در ابتدای سال جاری، اضافه کرده بود: این مساله در کنار صادرات، باعث شده عرضه نسبت به تقاضا کمتر باشد و تا زمانی که محصول اصفهان و همدان وارد بازار شود، قیمت‌ها در همین حدود باقی می‌ماند.

صابری وعده داده بود که حدود یک ماه دیگر (۱۵ تیرماه) با ورود سیب‌زمینی مناطق مذکور به بازار، قیمت این محصول متعادل می‌شود.