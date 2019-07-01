۶۳۰ میلیون دلار سرمایه گذاری خارجی در استان قزوین

سعید نبیل به مناسبت روز صنعت و معدن در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهارداشت: در استان قزوین بستر مناسبی برای سرمایه گذاری داخلی و خارجی صورت گرفته و این استان از مناطق مستعد تولید محسوب می شود.

وی بیان کرد: وجود شهرک ها و نواحی صنعتی متعدد، حمایت از سرمایه گذاران، تعریف بسته های تشویقی موجب شده در هر مقطع شاهد متقاضیان متعددی برای فعالیت های تولیدی باشیم.

جذب ۶۳۰ میلیون دلار سرمایه گذاری خارجی



رئیس سازمان صمت استان قزوین یادآورشد: در حال حاضر میزان سرمایه گذاری خارجی صورت گرفته در استان به مبلغ ۶۳۰ میلیون دلار رسیده که در قالب ۳۷ واحد صنعتی اجرایی شده است.

وی تصریح کرد: صادرات استان در سال گذشته نیز به مقدار ۶۰۵ هزار تن به ارزش ۶۴۷ میلیون دلار رسید که سهم استان ۱/۴ درصد از کل کشور است.

سازمان صمت استان ۱۱ طرح ویژه اقتصادی در دست اجرا دارد

نبیل بیان کرد: در حال حاضر در استان ۱۱ طرح ویژه اقتصادی توسط سازمان صمت در حال اجراست.

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وی اظهارداشت: تعداد پروانه های صادر شده معتبر استان تاکنون ۳ هزار و ۹۹۹ فقره بوده که زمینه اشتغال زایی ۱۶۲ هزار نفر را در استان مهیا کرده است.

نبیل گفت: تعداد جواز تأسیس صادر شده در استان ۱۵۷۶ فقره با حجم سرمایه گذاری ۱۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است.